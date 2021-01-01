بعد مقتل «الظواهري» .. الولايات المتحدة وطالبان تجريان أول لقاء بينهما



الولايات المتحدة وطالبان الولايات المتحدة وطالبان

أجرى ممثلو الولايات المتحدة وحركة "طالبان" الأفغانية، السبت، أول لقاء لهم بعد القضاء على زعيم تنظيم "القاعدة" الإرهابي أيمن الظواهري.



وبحسب وسائل إعلام أمريكية، شارك في اللقاء بالدوحة نائب مدير الاستخبارات الأمريكية ومسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية الأمريكية المختص بأفغانستان.



وأشارت المصادر إلى أن وجود زعماء استخبارات الطرفين يشير إلى أن اللقاء ركز على قضايا مكافحة الإرهاب.

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اقرأ أيضًا: انطلاق الانتخابات الرئاسية في النمسا والرئيس الحالي الأوفر حظًاويذكر أن الطرفان لم يلتقيا منذ مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري بطائرة مسيرة أمريكية في نهاية يوليو الماضي.وسيطرت طالبان على العاصمة الأفغانية كابول في منتصف أغسطس 2021، وشكلت حكومة مؤقتة لإدارة شؤون أفغانستان؛ بعد تفكك الحكومة السابقة الموالية للرئيس أشرف غني، الذي غادر البلاد قبيل وصول مقاتلي الحركة إلى كابول، دون مقاومة تذكر.ولم تعترف دول العالم بالحكومة التي شكلتها طالبان، حتى الآن؛ مشترطة وفاءها بعدة شروط، في مقدمتها ضمان الحريات واحترام حقوق المرأة والأقليات، وألا تصبح الأراضي الأفغانية نقطة انطلاق للأعمال الإرهابية.