تعلن Asus رسمياً عن جهاز ASUS ExpertCenter PN53 بمعالج AMD Ryzen 6000H



ASUS ExpertCenter PN53 ASUS ExpertCenter PN53

أعلنت شركة Asus اليوم عن جهاز ASUS ExpertCenter PN53 الذي ينطلق بمعالج AMD Ryzen 6000H، وذاكرة DDR5.



يأتي جهاز ExpertCenter PN53 بتصميم جهاز حاسب مكتبي مصغر وأيضاً ExpertCenter، على أن يتوفر بمعالج Ryzen 5 6600H، أو Ryzen 7 6800H، أو معالج Ryzen 9 6900HX، مع أنوية Zen 3+، وTDP بقدرة 45 W، وكرت شاشة مدمج يرتكز على معمارية RDNA 2، على أن ترتكز المعالجات على عدد 8 من الأنوية و Radeon 680M، عدا Ryzen 5 6600H الذي يأتي بعدد 6 من الأنوية وRadeon 660M.



وتدعم Asus جهاز الحاسب المصغر باثنان من فتحات M.2 2280 لدعم محركات PCIe Gen4 NVMe، مع فتحة لمحرك بحجم 2.5 إنش، واثنان من فتحات SODIMM لدعم ذاكرة DDR5-4800 بسعة 32 جيجا بايت رام.

قد يعجبك أيضا...

كما يدعم الجهاز WiFi 6 أو WiFi 6E، ويأتي بالمنافذ التالية:مدخل 3.5 مم للسماعاتمنفذ يدعم التهيئة (COM/DisplayPort 1.4/HDMI 2.1/VGA)منفذ Ethernet بسرعة (2.5 جيجابت)2 من منافذ HDMI 2.15 من منافذ USB 3.2 Gen1 فئة Aمنفذ USB 4 فئة C لدعم (DisplayPort 1.4/USB Power Delivery)منفذ USB 4 فئة C لدعم (DisplayPort 1.4).ومن المقرر أن تكشف Asus لاحقاً عن سعر ASUS ExpertCenter PN53، كما تقدم الشركة مزيد من التفاصيل عن الجهاز عبر موقعها الرسمي.