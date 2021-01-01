تفاصيل حول كاميرات iPhone 14 Pro وiPhone 14 Pro Max

أطلقت ابل سلسلة iPhone 14 بشكل رسمي خلال الشهر الماضي، واليوم تقدم أحدث التقارير تفاصيل دقيقة حول إعدادات الكاميرة في هاتفي iPhone 14 Pro وiPhone 14 Pro Max.
أكدت أحدث التقارير على أن شركة ابل تدعم هاتفي iPhone 14 Pro وiPhone 14 Pro Max بنفس إعدادات ومواصفات الكاميرة.
ويأتي المستشعر الرئيسي في الكاميرة الخلفية في هواتف Pro بدقة 48 ميجا بيكسل، والذي يتميز بآداء أفضل في الإضاءة المنخفضة مقارنة بالمستشعر الرئيسي في هواتف iPhone 13 Pro.
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