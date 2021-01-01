تفاصيل حول كاميرات iPhone 14 Pro وiPhone 14 Pro Max



iPhone 14 Pro iPhone 14 Pro

أطلقت ابل سلسلة iPhone 14 بشكل رسمي خلال الشهر الماضي، واليوم تقدم أحدث التقارير تفاصيل دقيقة حول إعدادات الكاميرة في هاتفي iPhone 14 Pro وiPhone 14 Pro Max.



أكدت أحدث التقارير على أن شركة ابل تدعم هاتفي iPhone 14 Pro وiPhone 14 Pro Max بنفس إعدادات ومواصفات الكاميرة.



ويأتي المستشعر الرئيسي في الكاميرة الخلفية في هواتف Pro بدقة 48 ميجا بيكسل، والذي يتميز بآداء أفضل في الإضاءة المنخفضة مقارنة بالمستشعر الرئيسي في هواتف iPhone 13 Pro.

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ولقد أوضحت التقارير أن المستشعر الرئيسي هو IMX803 والذي يأتي بحجم بيكسل 1.22 ?m، كما يتم دمج 4 بيكسل في بيكسل واحد بحجم أكبر 2.44 ?m.كما تتضمن إعدادات الكاميرة الخلفية مستشعر IMX703 بدقة 12 ميجا بيكسل الذي قدم في هواتف iPhone 13 Pro بحجم بيكسل 1.9 ?m.أيضاً تأتي الكاميرة المميزة بزوايا عرض فائقة الإتساع بترقية في هواتف iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max عن الإصدارات السابقة، حيث تم إستبدال IMX772 المميزة بحجم بيكسل 1 ?m، بمستشعر IMX633 بحجم بيكسل 1.4 ?m.لذا يأتي المستشعر المميز بزوايا واسعة في هواتف iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max بنفس مستوى المستشعر الرئيسي في هواتف iPhone 12 Pro.