يؤكد تقرير إرتفاع سعر رقاقة A16 Bionic إلى 2.4 مرة مقارنة بالإصدار السابق

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كشفت أحدث التقارير عن قرار TSMC بزيادة تكلفة إنتاج رقاقة A16 Bionic إلى 2.4 مرة أكثر مقارنة بالإصدار السابق.



تدعم شركة ابل إصدارات iPhone 14 Pro هذا العام برقاقة A16 Bionic الجديدة التي تأتي بآداء أعلى، وتساهم أيضاً في إرتفاع سعر هذه الإصدارات.



ولقد أوضح تقرير جديد جاء من “Nikkei” أن ابل قررت دعم الإصدارات الرئيسية من السلسلة برقاقة A15 Bionic التي استخدمت في الإصدارات السابقة وذلك كنتيحة لإرتفاع سعر رقاقة A16 Bionic الجديدة حتى 2.4 مرة أكثر.

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ويؤكد التقرير على أن إرتفاع تكلفة الرقاقة الجديدة إلى أكثر من مرتين أدى إلى قرار دعم هواتف iPhone 14، وiPhone 14 Plus برقاقة A15 لخفض تكلفة إنتاج هذه الإصدارات.وترتكز رقاقة A16 على عملية تصنيع TSMC بدقة 4 نانومتر، حيث دفعت ابل قيمة 110 دولار عن كل رقاقة A16 Bionic، بينما تأتي رقاقة A15 Bionic المستخدمة في iPhone 14 بالجيل الثاني من عملية تصنيع TSMC المحسنة بدقة 5 نانومتر والتي تتضمن 15 مليار ترانزستور، بينما يأتي معالج A16 Bionic بما يصل إلى 16 مليار من الترانزستور.