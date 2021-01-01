يؤكد تقرير إرتفاع سعر رقاقة A16 Bionic إلى 2.4 مرة مقارنة بالإصدار السابق

كشفت أحدث التقارير عن قرار TSMC بزيادة تكلفة إنتاج رقاقة A16 Bionic إلى 2.4 مرة أكثر مقارنة بالإصدار السابق.
تدعم شركة ابل إصدارات iPhone 14 Pro هذا العام برقاقة A16 Bionic الجديدة التي تأتي بآداء أعلى، وتساهم أيضاً في إرتفاع سعر هذه الإصدارات.
ولقد أوضح تقرير جديد جاء من “Nikkei” أن ابل قررت دعم الإصدارات الرئيسية من السلسلة برقاقة A15 Bionic التي استخدمت في الإصدارات السابقة وذلك كنتيحة لإرتفاع سعر رقاقة A16 Bionic الجديدة حتى 2.4 مرة أكثر.
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