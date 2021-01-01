تستمر ابل في إستخدام شرائح مودم 5G من كوالكوم حتى 2025

أشارت كوالكوم في تصريحات مؤخراً إلى أن ابل قد تستمر في دعم هواتف iPhone 15 وiPhone 16 بشرائح مودم 5G من كوالكوم.
أوضح المحلل “Jeff Pu” في تقرير سابق أن ابل تدعم هواتف الأيفون في 2024 بشريحة مودم 5G من كوالكوم، على أن تضم شريحة Snapdragon X75 التي يعلن عنها لاحقاً من كوالكوم.
وتشير التوقعات إلى أن شريحة مودم Snapdragon X75 القادمة من كوالكوم تحاكي إصدار كوالكوم الحالي Snapdragon X70، حيث ترتكز على عملية تصنيع TSMC بدقة 4 نانومتر، كما يأتي الإصدار القادم بآداء أفضل في كفاءة إستهلاك الطاقة.
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