تستمر ابل في إستخدام شرائح مودم 5G من كوالكوم حتى 2025

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أشارت كوالكوم في تصريحات مؤخراً إلى أن ابل قد تستمر في دعم هواتف iPhone 15 وiPhone 16 بشرائح مودم 5G من كوالكوم.



أوضح المحلل “Jeff Pu” في تقرير سابق أن ابل تدعم هواتف الأيفون في 2024 بشريحة مودم 5G من كوالكوم، على أن تضم شريحة Snapdragon X75 التي يعلن عنها لاحقاً من كوالكوم.



وتشير التوقعات إلى أن شريحة مودم Snapdragon X75 القادمة من كوالكوم تحاكي إصدار كوالكوم الحالي Snapdragon X70، حيث ترتكز على عملية تصنيع TSMC بدقة 4 نانومتر، كما يأتي الإصدار القادم بآداء أفضل في كفاءة إستهلاك الطاقة.

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أيضاً في تقرير أخر نشر من المحلل “Ming-Chi Kuo” خلال شهر يونيو أوضح من خلاله أن كوالكوم تستمر كمورد لرقاقات مودم 5G لشركة ابل في 2023، كما أكد على أن شركة ابل فشلت في الإنتهاء من تطوير شرائح مودم 5G، إلا أنه أكد أيضاً على أن ابل تستمر في العمل على تطوير رقاقتها الخاصة.ومن المتوقع أن تدعم ابل جميع إصدارات الشركة القادمة من هواتف iPhone 15 بشريحة مودم Snapdragon X70 التي تصل إلى سرعات تحميل 10 جيجابت في الثانية، وتدعم إستجابة سريعة وتأتي أيضاً بكفاءة أعلى في إستهلاك الطاقة.