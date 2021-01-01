تطلق سامسونج شاشة الألعاب المنحنية Odyssey Ark 55 في السوق الهندي

أطلقت سامسونج في السوق الهندي اليوم شاشة الألعاب المنحنية Odyssey Ark 55 التي أعلن عنها للمرة الأولى في شهر أغسطس والتي تتوفر بسعر 2655 دولار.
تتميز شاشة Odyssey Ark 55 بحجم 55 إنش ودقة 4k، وأبعاد 16:09، كما تأتي الشاشة بإنحناء 1000R، ومعدل تحديث 165Hz، أيضاً تأتي الشاشة بإستجابة سريعة عند 1 مللي ثانية.
كما تأتي الشاشة المنحنية بعدد 4 من المكبرات الصوتية والتي تنقسم إلى مكبر في كل زاوية من الشاشة، مع اثنان من مضخم الصوتيات المركزية، ودعم لتقنية Dolby Atmos بقدرة صوتية 60W.
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