تطلق سامسونج شاشة الألعاب المنحنية Odyssey Ark 55 في السوق الهندي

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صورة الخبر: Odyssey Ark 55
Odyssey Ark 55

أطلقت سامسونج في السوق الهندي اليوم شاشة الألعاب المنحنية Odyssey Ark 55 التي أعلن عنها للمرة الأولى في شهر أغسطس والتي تتوفر بسعر 2655 دولار.

تتميز شاشة Odyssey Ark 55 بحجم 55 إنش ودقة 4k، وأبعاد 16:09، كما تأتي الشاشة بإنحناء 1000R، ومعدل تحديث 165Hz، أيضاً تأتي الشاشة بإستجابة سريعة عند 1 مللي ثانية.

كما تأتي الشاشة المنحنية بعدد 4 من المكبرات الصوتية والتي تنقسم إلى مكبر في كل زاوية من الشاشة، مع اثنان من مضخم الصوتيات المركزية، ودعم لتقنية Dolby Atmos بقدرة صوتية 60W.

أيضاً تأتي شاشة Odyssey Ark بنمط Cockpit الذي يوفر للاعبين تجربة تحاكي Cockpit، حيث يمكن تدوير الشاشة إلى الوضع الرأسي في هذا النمط من حامل الشاشة الذي يدعم ضبط الشاشة.

وتقدم سامسونج الشاشة أيضاً مع Ark Dial، وهي وحدة تحكم عن بعد تدعم الشحن بالطاقة الشمسية أو عن طريق منفذ USB-C.

المصدر: بوابه المتميز

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