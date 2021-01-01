تطلق سامسونغ حاسب Galaxy الجديد بمواصفات منافسة

تستعد سامسونغ لإطلاق حاسبها اللوحي الجديد الذي سيكون من بين أفضل حواسب Galaxy من حيث المواصفات والأداء.
وتبعا للتسريبات فإن حاسب Galaxy Tab S8 FE الجديد سيحصل على هيكل متين أنيق التصميم مجهز بإطارات وواجهة خلفية معدنية، أبعاده (258.6/184.5/5.6) ملم، وزنه 565 غ.
أما شاشاته فستكون بمقاس 12.6 بوصة، دقة عرضها (2560/1600) بيكسل، تردها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 600 شمعة/م تقريبا، وتعمل مع تقنيات +HDR10.
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