يمكنك استخدام التطبيق بدون الإنترنت بـ«الخطوات»..واتساب يفعلها أخيرًا..

تصدرت العديد من الأسئلة المتعلقة باستخدام تطبيق واتساب بدون إنترنت محركات البحث المختلفة مؤخرًا، وفي السطور التالية تستعرض «المصري اليوم» خطوات تفعيل خاصية واتساب بدون إنترنت، وفقًا لما نشره موقع freeonplate المتخصص في الأخبار التقنية.
استخدام تطبيق واتساب بدون الإنترنت
يقدم تطبيق واتساب واحدة من أهم المزايا التي انتظرها ملايين المستخدمين حول العالم وهي العمل بدون استخدام الانترنت من خلال ميزة «الأجهزة المترابطة»، عبر ربط حساب المستخدم بجهاز ثانٍ مثل الكمبيوتر، مع إمكانية إرسال واستقبال الرسائل دون الحاجة إلى اتصال الهاتف الأساسي بالإنترنت.
وتوفر هذه الميزة حلًا جديدًا لواحدة من أبرز قيود واتساب التي تمنع المستخدمين من فتح حسابهم على جهاز آخر والاستمرار في استخدام الخدمة دون بقاء الهاتف الذكي المسجل عليه الحساب متصلا بالإنترنت.
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