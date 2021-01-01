يمكنك استخدام التطبيق بدون الإنترنت بـ«الخطوات»..واتساب يفعلها أخيرًا..

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تصدرت العديد من الأسئلة المتعلقة باستخدام تطبيق واتساب بدون إنترنت محركات البحث المختلفة مؤخرًا، وفي السطور التالية تستعرض «المصري اليوم» خطوات تفعيل خاصية واتساب بدون إنترنت، وفقًا لما نشره موقع freeonplate المتخصص في الأخبار التقنية.



استخدام تطبيق واتساب بدون الإنترنت

يقدم تطبيق واتساب واحدة من أهم المزايا التي انتظرها ملايين المستخدمين حول العالم وهي العمل بدون استخدام الانترنت من خلال ميزة «الأجهزة المترابطة»، عبر ربط حساب المستخدم بجهاز ثانٍ مثل الكمبيوتر، مع إمكانية إرسال واستقبال الرسائل دون الحاجة إلى اتصال الهاتف الأساسي بالإنترنت.



وتوفر هذه الميزة حلًا جديدًا لواحدة من أبرز قيود واتساب التي تمنع المستخدمين من فتح حسابهم على جهاز آخر والاستمرار في استخدام الخدمة دون بقاء الهاتف الذكي المسجل عليه الحساب متصلا بالإنترنت.

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طريقة تشغيل واتساب بدون إنترنت:- اضغط على قائمة إعداد واتساب واختر الأجهزة المترابطة.- تظهر صفحة «استخدم واتساب على أجهزة أخرى»، انقر عليها.- قم بتوصيل الجهازين من خلال مسح الـ QR Code.- تتيح لك هذه الميزة استخدام الواتساب الخاص بك على ما يصل إلى 4 أجهزة دون الحاجة لأن يظل هاتفك متصلًا بالإنترنت.يمكن أن تستمر «الأجهزة المرتبطة» في تلقي وإرسال الرسائل لمدة تصل إلى 14 يوما بعد انقطاع اتصال الهاتف الذكي الرئيسي بالإنترنت، ولا يلزم إبقاء هاتفك متصلا بالإنترنت لاستخدام تطبيق واتساب على الأجهزة المرتبطة.واتساب يقدم مزايا جديدة للمستخدمينأعلن تطبيق واتساب في وقتٍ سابق عن توفير ميزات جديدة للمستخدمين، لإضافة تغييرات على إصدار نظام التشغيل أندرويد الخاص من بينها التحديث الخاص بالتوقف عن إجراء نسخ احتياطي لتحديثات حالة واتساب ويُقترح أن يبدأ تطبيق واتساب في تجنب النسخ الاحتياطي لتحديثات الحالة لتوفير مساحة التخزين عندما ينسخ المستخدم بيانات التطبيق احتياطيًا.