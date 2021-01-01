فيديو .. مصابي حادث العجوزة يروون معاناتهم في أتوبيس الموت



حادث العجوزة حادث العجوزة

لحظات من الخوف عاشها ركاب أتوبيس النقل الجماعي الذي انقلب اليوم من أعلى كوبري العجوزة، والذي تسبب في وقوعه السرعة الجنونية للسائق على حسب روايات شهود العيان الذين أكدوا أن السائق كانت يسير بسرعة بالغة وعند محاولته تفادي أحد المارة انقلب الأتوبيس بسبب بالوعة كانت في الطريق الذي يسير فيه .



قالت إحدى السيدات التي أصيبت في الحادث، إنها تشعر بألم شديد في أنحاء جسدها نتيجة الارتطام في جانب الأتوبيس، مع وجود بعض الكدمات في أجزاء متفرقة من جسدها، مؤكدة أن العناية الإلهية هي التي أنقذتها من موت محقق .



وأضافت سيدة أخرى كانت من بين المصابين وهي تجلس على كرسي متحرك، لم أشعر بأي شيء غير عندما وجدت نفسي داخل غرفة المستشفى لتلقي العلاج، وكل ما أتذكره هو صراخ الركاب أثناء وقوع الحادث.

قد يعجبك أيضا...

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بالعجوزة.وتبين بالفحص والمعاينة، أنه حال سير أتوبيس نقل جماعي بمنطقة أعلى كوبري أكتوبر اختلت عجلة القيادة بيد قائدها مما تسبب فى انقلابها من أعلى كوبرى 6 أكتوبر، وسقوطها بشارع النيل بالعجوزة مما أسفر عن وجود مصابين.