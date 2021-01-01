يصيب «الأوفر برايس» سوق الهواتف المحمولة



سوق الهواتف المحمولة سوق الهواتف المحمولة

شهد سعر الهواتف المحمولة فى مصر ارتفاعا ملحوظا خلال العام الجارى 2022، رغم تراجع الطلب، وذلك نتيجة نقص المعروض، وكذلك نقص إنتاج الشركات الأم من موديلات معينة، فيما تشهد الأسواق كميات من الهواتف «دولى»، بالإضافة إلى توقعات بضخ منتجات شركات الهواتف المحمولة المصنعة محليا مطلع العام المقبل 2023.



وقال محمود محمد، صاحب محل أجهزة هواتف محمولة، إن سعر الهواتف المحمولة شهد ارتفاعا فى الأسعار، عقب انتهاء موسم عيد الأم خلال العام الجارى، بينما كان هناك معروض جيد يلبى احتياجات الموزعين.



وبحلول يوليو بدأنا نواجه مشكلة حقيقية فى عدم توفير بعض موديلات الهواتف المحمولة، وبدأت زيادات الأسعار غير المبررة، والتى وصلت لنحو 60% من قيمة الهاتف زيادة على السعر العادل للجهاز.

قد يعجبك أيضا...

ذكر أن بعض الهواتف المحمولة توفرها المنافذ الكبرى لبعض شركات التوزيع وبأسعار مبالغ فيها، وبعضها يستطيع صغار التجار توفيرها بأسعار مبالغ فيها أيضا.تابع أن المستهلك يستطيع الحصول على الهاتف الذى يريده بالمواصفات التى يطمح بها، بينما قد لا يستطيع توفيره من خلال الشركة التى يريدها، ما يعنى أن هناك معروضا جيدا بالأسواق يلبى الاحتياجات، ولكن هناك نقصا أيضا فى منتجات بعض الشركات المنتجة.أشار إلى أن المعروض فى الأسواق يطلق عليه هاتف دولى، وهو هاتف ذو مواصفات جيدة وبأسعار جيدة، تناسب جميع الفئات، فيما تكمن المشكلة فيمن يرغب فى الحصول على جهاز معين، وهذا الجهاز غير متوفر فى الأسواق.أضاف أن التاجر يمكنه تلبية احتياجات المستهلك ومواصفات الهاتف من خلال البدائل المتاحة بالسوق.من جانبه قال جرجس ماهر إن أسعار الهواتف المحمولة تشهد ارتفاعا فى الأسواق، مقارنة بمستويات أسعار بداية العام الجارى.وأضاف، فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم»، أن الهواتف المتوفرة بالسوق المحلية والتى يقال عنها «دولى»، لا تصلح للاستخدام لأنها لا تخضع لشروط ضمان الوكلاء فى السوق المحلية.أشار إلى أن سعر الهواتف الدولى أقل من أسعار الهواتف المستوردة، وكذلك المجمعة محليا، مبينا أن هناك تجارا وعملاء واجهوا مشكلات بعد شراء الهواتف الدولى، منها إغلاق الهواتف من الشركة الأم، ومطالبات برد هذه الهواتف.من جانبه قال محمد المهدى، عضو شعبة الهواتف المحمولة والاتصالات، باتحاد الغرف التجارية، إن هناك نقصا فى المعروض من الهواتف الذكية منذ نحو 3 شهور مضت، ما أسفر عن زيادة فى سعر الهواتف المحمولة بنحو 40%.أضاف، فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم»، أنه خلال الفترة الحالية يقل المعروض يوما بعد يوم، مما يتسبب فى زيادة الطلب، مبينا أن المخزون من الهواتف المحمولة لا يكفى احتياجات السوق المحلية.توقع أن تصدر شركات الهواتف المحمولة، التى حصلت على رخص إقامة مصانع فى مصر، باكورة إنتاجها مطلع العام الجارى، ومن المتوقع لها أن تكون خلال الربع الأول.أشار إلى أن أسعار الهواتف المحمولة تشهد ارتفاعا غير مقبول بالنسبة للمستهلك والتاجر، مبينا أن ما يطلق عليه هواتف دولى فى الأسواق يمكن أن يحد من الأزمة بالأسواق، ومن الممكن أن يتعرض للإغلاق من قبل مرفق الاتصالات على المدى الطويل.