تفاصيل جديدة بشأن تفجير جسر القرم



تفجير جسر القرم تفجير جسر القرم

يفحص غواصون روس، اليوم الأحد، مدى الضرر الناجم عن الانفجار الذي وقع بجسر كيرتش الذي يربط شبه جزيرة القرم بروسيا، ويعتبر وصلة لوجستية رئيسية للقوات الروسية في جنوب أوكرانيا.



ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن نائب رئيس الوزراء مارات خوسنولين قوله إن الغواصين سيبدأون العمل اليوم الأحد، ومن المتوقع أن يكتمل مسح أكثر تفصيلًا فوق الخط المائي بنهاية اليوم.



وقال حاكم القرم الذي نصبه الكرملين سيرجي أكسيونوف: "الوضع يمكن التحكم فيه - إنه غير سار، لكنه ليس مهلكًا"، لافتًا “بالطبع ، أثيرت المشاعر لكن هناك رغبة صحوة في الانتقام”.

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وهددت روسيا في السابق بالرد على أي هجوم ضد الجسر، واحتفلت أوكرانيا بالأضرار - التي من المرجح أن تزيد من صعوبة وصول الإمدادات والتعزيزات إلى القوات المحتلة في الجنوب - لكن قلق بشأن تصعيد محتمل.ضلوع أوكرانياولم تعلن أوكرانيا بشكل مباشر مسؤوليتها عن الهجوم الذي قالت روسيا إن سيارة مفخخة نفذته. لكن أحد كبار المسؤولين الأوكرانيين نشر رسالة "عيد ميلاد سعيد" للرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع صور الدمار.وكشف مكتب البريد في أوكرنيا- في غضون ساعات عقب التفجير- عن إصدار تصميمات لطابع تذكاري يظهر الجسر مشتعلًا، مما أثار تساؤلات حول ما إذا كان الانفجار متوقعًا.وقال أكسيونوف إن شبه الجزيرة بها وقود يكفي لشهر وغذاء يكفي شهرين، فيما ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها في جنوب أوكرانيا يمكن "تزويدها بالكامل" من خلال الطرق البرية والبحرية القائمة.وضمت روسيا شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في عام 2014، وافتتح الرئيس فلاديمير بوتين جسر القرم الذي يصل طوله إلى 19 كيلومترا ويربط المنطقة بشبكة النقل الروسية في 2018.