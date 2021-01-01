هيونداي أكسنت RB موديل 2022.. أرخص سيارات هيونداي الجديدة في مصر



هيونداي أكسنت هيونداي أكسنت

تقدم مجموعة جي بي غبور أوتو باعتبارها وكيل لسيارات هيونداي في مصر العديد من الموديلات المختلفة، لكن في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الحالية ينجذب الكثيرين إلى الأرخص سعرا، وهنا تبرز بشكل واضح قيمة سيارة هيونداي أكسنت RB (موديل 2022 وليس موديل 2023)، وذلك باعتبار هذا الموديل أرخص سيارات هيونداي الجديدة في السوق المصري.



ويتم إطلاق موديل 2022 من هذه السيارة بعدة فئات تم ذكر أحدث قائمة سعرية لهم كالتالي:



- فئة أولى بسعر 333 ألف جنيه (موديل 2023 يزيد 10 آلاف جنيه).

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- فئة ثانية بسعر 343 ألف جنيه (موديل 2023 يزيد 10 آلاف جنيه).- فئة ثالثة بسعر 350 ألف جنيه (موديل 2023 يزيد 13 ألف جنيه).- فئة رابعة بسعر 360 ألف جنيه (موديل 2023 يزيد 13 ألف جنيه).- فئة خامسة بسعر 370 ألف جنيه (موديل 2023 يزيد 13 ألف جنيه).وتشترك هذه الفئات في نفس المحرك، وهو مكون من 4 أسطوانات وتبلغ سعته 1600 سي سي وقوته 125 حصان وعزمه 156 نيوتن متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 4 سرعات ينقل قوته للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).وفي مصر يتم تقديم موديل 2022 من السيارة بهذه المواصفات والتجهيزات:فئة أولى GL:- مصابيح ضبابية أمامية.- نظام مانع لإدارة المحرك.- إطارات بأطواق (جنوط) بمقاس 14 بوصة.- مرايات جانبية كهربائية.- زجاج كهربائي أمامي وخلفي.- تكييف يدوي.- مقعد للسائق قابل للتعديل في 6 اتجاهات.- راديو ومشغل MP3.- بلوتوث.- نظام صوتي يضم 4 سماعات.- فرش داخلي من القماش.- عجلة قيادة متعددة الاستخدامات.فئة ثانية SR:تشمل التجهيزات السابقة مضافا إليها:- حافظة للنظارات الشمسية.- شاشة 7 بوصة باللمس لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي (بدون راديو).فئة ثالثة DAB-ABS:تشمل جميع تجهيزات الفئات السابقة مضافا إليها:- وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي.- نظام المكابح ABS.- ديسكات للمكابح الخلفية.- شاشة 7 بوصة باللمس لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي مع راديو.- بدون حافظة للنظارات الشمسية.فئة رابعة:وتشمل جميع تجهيزات الفئات السابقة مضافا إليها:- عجلة قيادة قابلة للتعديل.- مقعد للسائق قابل للتعديل في 6 اتجاهات.- نظام صوتي يضم 4 سماعات.- زجاج نوافذ داكن.- ريموت كونترول.فئة خامسة:وتشمل جميع تجهيزات الفئات السابقة مضافا إليها:- سنسور خلفي.- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية 16 بوصة.- مقابض داخلية مطلية بالكروم.