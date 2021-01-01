تعرف على سيارات المزاد العلني الاثنين المقبل..منها شيفورليه وهيونداي ..

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سيارات المزاد العلني

تنظم الهيئة العامة للخدمات الحكومية، إحدى الهيئات التابعة لوزارة المالية، صباح يوم الإثنين المقبل، مزاد علني، لبيع سيارات وموتوسيكلات مملوكة لعدد من الجهات الحكومية، في نادي الجيزة الرياضي.

سيارات المزاد العلني
وأوضحت الهيئة، أن السيارات المدرجة للبيع في جلسة المزاد تتنوع بين سيارات سوزوكي، وشيفورليه، وهيونداي، وفورد، وسيارات هوندا سيفيك، علاوة على عددٍ من الموتوسيكلات.

شروط الاشتراك في المزاد العلني
وأضافت الهيئة التابعة لوزارة المالية، أن على الراغبين في دخول قاعة المزاد العلني، شراء كراسة الشروط التي لا تزيد قيمتها على 400 جنيه، وسداد قيمة التأمين المؤقت الخاص بالمزاد، والتي تصل إلى 10 آلاف جنيه.

وتابعت الهيئة بأنه يمكن استرداد قيمة التأمين المؤقت، عقب انتهاء فعاليات جلسة المزاد العلني في حالة عدم الشراء داخل جلسة المزاد العلني، بينما تزداد القيمة لمن يرسى عليه المزاد لتعادل 30% من قيمة البضائع أو السيارات، على أن يستكمل باقي القيمة، في غضون أسبوعين من تاريخ انتهاء جلسة المزاد العلني.

ونوهت بإمكانية معاينة سيارات المزاد العلني ، واصطحاب أشخاص من ذوي الخبرة الفنية، إذ إن المعاينة شرط أساسي للبيع.

المصدر: Egypt automotive

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