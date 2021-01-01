تعرف على سيارات المزاد العلني الاثنين المقبل..منها شيفورليه وهيونداي ..

تنظم الهيئة العامة للخدمات الحكومية، إحدى الهيئات التابعة لوزارة المالية، صباح يوم الإثنين المقبل، مزاد علني، لبيع سيارات وموتوسيكلات مملوكة لعدد من الجهات الحكومية، في نادي الجيزة الرياضي.
سيارات المزاد العلني
وأوضحت الهيئة، أن السيارات المدرجة للبيع في جلسة المزاد تتنوع بين سيارات سوزوكي، وشيفورليه، وهيونداي، وفورد، وسيارات هوندا سيفيك، علاوة على عددٍ من الموتوسيكلات.
شروط الاشتراك في المزاد العلني
وأضافت الهيئة التابعة لوزارة المالية، أن على الراغبين في دخول قاعة المزاد العلني، شراء كراسة الشروط التي لا تزيد قيمتها على 400 جنيه، وسداد قيمة التأمين المؤقت الخاص بالمزاد، والتي تصل إلى 10 آلاف جنيه.
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