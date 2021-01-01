شيفروليه هى الأولى في المركبات المرخصة بالمرور خلال سبتمبر



شيفروليه شيفروليه

احتلت شيفروليه الترتيب العام من حيث عدد المركبات المرخصة والتي تم التأمين عليها إجباريا عليها بعدد 2764 مركبة، بحسب التقرير الصادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات خلال سبتمبر 2022.



وأكدت البيانات أن عدد المركبات التى صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها “زيرو” 29857 مركبة، و 2414 مركبة موديل 2020، و6562 مركبه موديل 2021، و15088 مركبة موديل 2022، و5793 مركبة موديل 2023.



ترتيب علامات المركبات المرخصة خلال سبتمبر

وحصلت علامة شيرى على المركز الثاني بنحو 1580 سيارة، وفى المركز الثالث سجلت نيسان 1126 وحدة.

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أما عن المركز الرابع فحصلت سوزوكي على 1033 مركبة، وفي المركز الخامس رخصت هيونداى 636 مركبة، وفي المركز السادس سجلت إم جى 499 مركبة، وفي المركز السابع تويوتا 494 مركبة.وبالنسبة للمركز الثامن حصلت بي واي دي على 434 مركبة، وفي المركز التاسع سجلت علامة كيا عدد 345 مركبة، وفي المركز العاشر حصدت مرسيدس عدد 321 مركبة.