سعر الدولار فى مصر اليوم الأحد 9 أكتوبر 2022

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سعر الدولار

شهد سعر الدولار اليوم الأحد، أول أيام تعاملات السوق المصرفية الأسبوعية، ثباتا، بعد أن حقق خلال الـ 8 أيام الماضية ارتفاعا بمقدار 10 قروش.

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي
وصل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري إلى نحو

19.61 جنيه للشراء

و19.67جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

19.61جنيه للشراء

و19.68 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم بنك مصر
حققت أسعار الدولار اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي

19.66 جنيه للشراء

و19.69 جنيه للبيع.

بلغت أسعار الدولار اليوم في بنك المصرف المتحد

19.62جنيه للشراء

و19.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري
سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

19.64جنيه للشراء

و19.69 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

19.63 جنيه للشراء

و19.69 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر

19.61 جنيه للشراء

و19.67 جنيه للبيع.

المصدر: بوابه الاهرام

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