سعر الدولار فى مصر اليوم الأحد 9 أكتوبر 2022



سعر الدولار سعر الدولار

شهد سعر الدولار اليوم الأحد، أول أيام تعاملات السوق المصرفية الأسبوعية، ثباتا، بعد أن حقق خلال الـ 8 أيام الماضية ارتفاعا بمقدار 10 قروش.



سعر الدولار اليوم البنك الأهلي

وصل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري إلى نحو



19.61 جنيه للشراء

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