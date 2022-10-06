سعر الذهب في مصر والدول العربية اليوم الأحد 9 أكتوبر 2022

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استهل سعر الذهب اليوم الأحد 9 أكتوبر 2022 في مصر، تعاملات الساعات الأولى على الارتفاع الذي سجله في نهاية يوم السبت.



حركة أسعار الذهب في مصر

زادت أسعار الذهب نهاية يوم السبت في السوق المحلية وكانت ارتفاعاتها كالتالي:



عيار 24: 1.2 جنيه.

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