تعرف على السعر الحقيقي لملعقة السنبلة..بعدما وصل إلى 150 ألف جنيه ..



ملعقة السنبلة ملعقة السنبلة

انتشرت خلال الـ24 ساعة الماضية، أنباء تفيد بوصول سعر بيع ملعقة السنبلة إلى 150 ألف جنيه؛ لاحتواءها على كميات كبيرة من الفضة.



وفي هذا الإطار، أكدت شعبة الأدوية المنزلية والأجهزة الكهربائية، عدم صحة هذا الأمر، إذ أن سعرها في سوق الجمعة لا تجاوز جنيهًا واحدًا.



وقال أشرف هلال رئيس الشعبة، إن “ما يتم الترويج له وأن سعرها وصل 150 ألف جنيه، ما هو إلا عملية نصب من الدرجة الأولى وصاحب البوست فاضي عاوز يركب تريند”.

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وتابع:”معلقة السنبلة كانت تستورد من بره وهي إما أنها استلس، أو صاج مطلي بالكروم”.كما طالب المواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات والأكاذيب هذه المعلقة ليست أثرية ومتاحة في أسواق الجمعة.