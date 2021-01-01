تعرف على السعر الحقيقي لملعقة السنبلة..بعدما وصل إلى 150 ألف جنيه ..

آخر الأخباراخبار منوعة › تعرف على السعر الحقيقي لملعقة السنبلة..بعدما وصل إلى 150 ألف جنيه ..

صورة الخبر: ملعقة السنبلة
ملعقة السنبلة

انتشرت خلال الـ24 ساعة الماضية، أنباء تفيد بوصول سعر بيع ملعقة السنبلة إلى 150 ألف جنيه؛ لاحتواءها على كميات كبيرة من الفضة.

وفي هذا الإطار، أكدت شعبة الأدوية المنزلية والأجهزة الكهربائية، عدم صحة هذا الأمر، إذ أن سعرها في سوق الجمعة لا تجاوز جنيهًا واحدًا.

وقال أشرف هلال رئيس الشعبة، إن “ما يتم الترويج له وأن سعرها وصل 150 ألف جنيه، ما هو إلا عملية نصب من الدرجة الأولى وصاحب البوست فاضي عاوز يركب تريند”.

وتابع:”معلقة السنبلة كانت تستورد من بره وهي إما أنها استلس، أو صاج مطلي بالكروم”.

كما طالب المواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات والأكاذيب هذه المعلقة ليست أثرية ومتاحة في أسواق الجمعة.

المصدر: يلا بيزنس

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تعرف على السعر الحقيقي لملعقة السنبلة..بعدما وصل إلى 150 ألف جنيه ..

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
71165

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager