تعرف على السعر الحقيقي لملعقة السنبلة..بعدما وصل إلى 150 ألف جنيه ..

انتشرت خلال الـ24 ساعة الماضية، أنباء تفيد بوصول سعر بيع ملعقة السنبلة إلى 150 ألف جنيه؛ لاحتواءها على كميات كبيرة من الفضة.
وفي هذا الإطار، أكدت شعبة الأدوية المنزلية والأجهزة الكهربائية، عدم صحة هذا الأمر، إذ أن سعرها في سوق الجمعة لا تجاوز جنيهًا واحدًا.
وقال أشرف هلال رئيس الشعبة، إن “ما يتم الترويج له وأن سعرها وصل 150 ألف جنيه، ما هو إلا عملية نصب من الدرجة الأولى وصاحب البوست فاضي عاوز يركب تريند”.
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