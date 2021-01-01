مغامرة جريئة.. تنقل على سطح مبنى من 23 طابقا

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صورة الخبر: صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أظهر مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، رجلا يقفز عبر سطح مبنى مكون من 23 طابقا بدون معدات أمان.

واستعرض الرجل الذي لم يتم الكشف عن اسمه، قدراته في التنقل على سطح مبنى في نيويورك، شيّد قبل 115 عاما، وفقما ذكر موقع "إنديا توداي".

ويبدو الرجل في بداية مقطع الفيديو وهو يرد على مكالمة هاتفية قبل أن ينطلق قافزا عبر نوافذ المبنى وتحديدا في الطابق 23، دون أن يكون مزودا بأي وسائل حماية.

وتباينت آراء مستخدمي مواقع التواصل بعد مشاهدتهم للفيديو، حيث وصف فريق ما قام به الرجل بالمغامرة الجريئة، في حين دعا آخرون لتشديد الرقابة على المباني العالية في الولايات المتحدة للحيلولة دون ظهور مغامرات غير محسوبة كالتي فعلها بطل الفيديو.

https://twitter.com/i/status/1577732593507778560

المصدر: سكاى نيوز عربية

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