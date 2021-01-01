«عباءة التخفي» تصبح حقيقة..بعد ابتكار سترة التمويه..



عباءة التخفي عباءة التخفي

لسنوات قال العلماء إنه لا يمكن القيام بذلك، لكن إحدى الشركات البريطانية، تقول إن العالم اصبح على بُعد خطوة واحدة من صُنع «عباءة التخفي».



ووفقا لما نشرت " ذا صن"، فقد ابتكرت شركة Vollebak البريطانية للتكنولوجيا، نموذجًا أوليًا لسترة "تمويه حراري"، يمكنها إخفاء مرتديها عن الكاميرات الحرارية والأشعة تحت الحمراء.



ووفقًا لموقع WIRED، تعتقد الشركة الآن أنه يمكن أن نكون على بعد خمس أو 10 سنوات من تطوير عبارة التخفي، بفضل هذه السترة التي تتكون من ألواح قابلة للبرمجة، كما يمكنها تصفية الأشعة تحت الحمراء الناتجة عن حرارة الجسم.

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وبمجرد أن يصبح تصنيع مثل تلك السترات أرخص، فيمكن أن تلعب دورًا مهمًا في إخفاء الجنود من كاميرات الأشعة تحت الحمراء، في ساحات القتال، والمعارك.وأخبر ستيف تيدبال، الرئيس التنفيذي للشركة موقع WIRED، أن العديد من العملاء قد كتبوا إليه، وسألوا عما إذا كان بإمكان الشركة بناء عباءة غير مرئية.ويرى Tidball أنه بالتوصل إلى مادة جرافين، يمكن أن تخدع كاميرا تعمل بالأشعة تحت الحمراء، فأن هذا يجب أن يكون الخطوة الأولى نحو الاختفاء الكامل، وفقا لما ذكر.وأضاف: "لا تستطيع كاميرات الكشف عن الحرارة رؤية الألواح عند تشغيلها، الأمر الذي لا يجعل الغلاف أكثر برودة، ولكنه يحمي الأشعة تحت الحمراء الناتجة عن الحرارة فلا تستطيع الكاميرات التعرف على الشخص".