«عباءة التخفي» تصبح حقيقة..بعد ابتكار سترة التمويه..

لسنوات قال العلماء إنه لا يمكن القيام بذلك، لكن إحدى الشركات البريطانية، تقول إن العالم اصبح على بُعد خطوة واحدة من صُنع «عباءة التخفي».
ووفقا لما نشرت " ذا صن"، فقد ابتكرت شركة Vollebak البريطانية للتكنولوجيا، نموذجًا أوليًا لسترة "تمويه حراري"، يمكنها إخفاء مرتديها عن الكاميرات الحرارية والأشعة تحت الحمراء.
ووفقًا لموقع WIRED، تعتقد الشركة الآن أنه يمكن أن نكون على بعد خمس أو 10 سنوات من تطوير عبارة التخفي، بفضل هذه السترة التي تتكون من ألواح قابلة للبرمجة، كما يمكنها تصفية الأشعة تحت الحمراء الناتجة عن حرارة الجسم.
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