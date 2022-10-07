فيديو : تطور مدهش للروبوت «أميكا» يُصيب العلماء بالذهول

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صورة الخبر: روبوت «أميكا»
روبوت «أميكا»

أظهر مقطع فيديو حديث، الروبوت الأكثر تقدمًا في العالم «أميكا» AMECA، وهو يحاكي تعبيرات وجه البشر في الوقت الفعلي، وبدقة مخيفة.

ويظهر الروبوت AMECA، الذي أنشأته Falmouth ، وهي شركة Engineered Arts التي تتخذ من كورنوال مقراً لها، وهو يستنخ العديد من تعبيرات الإنسان، بما في ذلك الوميض، والابتسام.

وفي مقطع الفيديو، يظهر الباحث وهو يصور بهاتف «آيفون 12» iPhone 12 ويشغل برنامجًا يسمى ARKit، والذي يتيح للمستخدمين التقاط حركة الشخص في الوقت الفعلي باستخدام كاميرا الهاتف، ثم يطبق الحركة المكتشفة على نموذج شخصية ثلاثي الأبعاد في الوقت الفعلي، مما يسمح للشخص الموجود على الكاميرا بالتحكم في حركة النموذج - وفي هذه الحالة يصبح الروبوت Ameca - مثل "دمية افتراضية".

وقد وصفت شركة Engineered Arts الروبوت بأنه "الروبوت الأكثر تقدمًا في العالم"، و "منصة للتفاعل بين الإنسان والروبوت".

وقالت إنجنيرد آرتس: "AMECA قادر على تقليد التفاصيل الدقيقة للتعبير البشري.. والهدف هنا هو بناء أفضل القدرات التعبيرية"، مضيفة: "نعم هذا روبوت حقيقي - ولا توجد CGI في هذا الفيديو!".

https://video.dailymail.co.uk/preview/mol/2022/10/07/7206709013090486883/636x382_MP4_7206709013090486883.mp4

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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