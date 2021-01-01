أسرع 4 أسماك في المحيط منها قرش «ماكو»..



أسماك القرش أسماك القرش

الحياة تحت أعماق البحار مليئة بالغموض والأسرار فما بين كائنات لم تكشف بعد عن خصائصها وأخرى تمتلك خصائص فريدة تجعلها مميزة في مجتمعها تجد الكثير من الأسرار ومن بين أحد هذه الأسرار هي أسرع الحيوانات تحت الماء والتي تتمكن من تتخطي سرعتها سرعة غواصة لتصل إلى 70 ميل في الساعة.



فإذا فكرت بشكل سريع عن أسرع الحيوانات تجد أن ما يخطر على بالك هو الفهد ولكن هناك أسماك بحرية أخرى تحظى بذات المكانة التي يحصل عليها الفهد وحتى تنافسه في سرعته ولكن تحت الماء حيث تعتمد عدد من الأسماك والثدييات البحرية على السرعة للبقاء على قيد الحياة سواء كان ذلك من خلال اصطياد الفريسة أو الهروب من الحيوانات المفترسة أو كليهما.



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ومن أبرز هذه الكائنات التي تعتمد على أسلوب السرعة في استقرارها تحت الماء وفقا لموقع أمريكان أوشن- المارلين الأسوديعد سمك المارلين الأسود أحد اسرع الأسماك التي تعيش في المحيطات المفتوحة فهي من أنواع السمك التي تفضل الارتحال خاصة في المياه الضحلة بالقرب من الشاطئ والجزر والشعاب المرجانية لذلك يمكنك أن تجدها في أي مكان بالمحيط على عمق لا يتخطى الـ 915 متر.تتميز سمكة المارلين الأسود بقوتها وحجمها الكبير فقد يصل طولها إلى 4.6 متر ووزنها قد يبلغ 750 كيلوجرام حتى أنها تعيش ما بين 4 إلى 12 سنة كما تتميز أيضا بسرعتها الفائقة حيث قدر البعض سرعتها تتراوح بين 22 و 82 ميل في الساعة كونها نوع المارلين الوحيد الذي يمتلك زعانف ضد السحب لتتمكن من اصطياد فريستها من الحبار والأخطبوط وسمك أبو سيف والعديد من الأسماك الأخرى عن طريق قطعها بمنقارها الطويل.- أبو شراعهي السمكة الأسرع في المحيط فيمكن أن تصل سرعتها إلى 68 ميل في الساعة لتتساوى بذلك مع سرعة الفهد على اليابسة فعلى الرغم من تعدد انواعها الفرعية فهناك نوعان فرعيان رئيسيان من أسماك أبو شراع المحيط الأطلسي واخرى في الهادئ ويحصلون على اسمهم من الزعنفة الظهرية التي تمتد تقريبا بطول أجسامهم إلا أن خصائصهم واحدة.فهم يفضلون العيش في المياه الدافئة والمعتدلة في جميع أنحاء العالم ويتغذون على الأسماك الصغيرة مثل الأنشوجة والسردين وايضا الحبار والأخطبوط عادة لا يتجاوز طولها الـ 3 متر ووزنها الـ 100 كيلوجرام كما لا يتخطى متوسط عمرها الافتراضي 4 سنوات لذلك تنمو بسرعة إلى حجم البالغين.- أبو سيفهي سمكة طويلة أخرى ذات منقار طويل يشبه السيف ولهذا يسهل عليها السيطرة والقضاء على فريستها من صغار الثدييات مثل الماكريل والباراكودا وتدخل قائمة الأسرع في المحيط بسرعتها التي تبلغ 60 ميل في الساعة وتتميز تلك السمكة بقدرتها على القفز خارج الماء لطرد الآفات أو الطفيليات من جلدها.يمكن أن تجد تلك السمكة التي يصل وزنها إلى 650 كيلوجرام في المحيطات الدافئة والمعتدلة في جميع أنحاء العالم كما يمكنك العثور عليها بالقرب من السطح حيث تتشمس وتهوي زعانفها الظهرية.- قرش ماكو قصير الزعنفةتعد تلك السمكة المفترسة أسرع سمكة قرش في العالم كما أنها واحدة من أسرع حيوانات المحيط حيث يبلغ سرعتها 45 ميل في الساعة كما يعتبر هذا النوع من اسماك القرش مشهور بقدرته المذهلة على القفز على ارتفاعات مجنونة أثناء الصيد.ما يعطي له الأفضلية للافتراس حيث يتغذى هذا النوع من الأسماك الضخمة التي تصل طولها إلى 3.8 متر ووزنها يبلغ 545 كيلوجرام على الأسماك العظمية والحبار وكذلك أسماك القرش الأخرى والثدييات البحرية الصغيرة والسلاحف البحرية.