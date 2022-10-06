أسعار الأسمنت اليوم 9 أكتوبر 2022 في السوق المصري



أسعار الأسمنت أسعار الأسمنت

شهدت أسعار الاسمنت حالة من الاستقرار في سوق الجملة المحلية اليوم فبلغ متوسط سعر الطن مع بداية تعاملات اليوم حوالي 1150 جنيه.



وتقدم «بوابة أخبار اليوم» بيان أسعار الأسمنت بمختلف أنواعه وفقا لاحدث أسعار الجملة:حيث سجل أسمنت المسلح، 1170 جنيهًا في الطن، كما سجل أسمنت النصر 1150 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت قنا 1150 جنيهًا في الطن، والعسكري سجل 1145 جنيهًا.



وسجل أسمنت السويدي 1190 حنيهًا في الطن، وسجل أسمنت المخصوص 1175 جنيهًا في الطن، كما سجل أسمنت وادي النيل 1165 جنيهًا في الطن، وسجل أسمنت حلوان 1220 جنيهًا في الطن.

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وسجلت أسعار الأسمنت المخلوط 1200 جنيه، بينما الأسمنت المقاوم بين 1400 و1410 جنيهًا«الأسمنت الأبيض»سجل متوسط سعر سينا للأسمنت الأبيض العادة عند 2500 جنيه للطن، وسعر سينا للأسمنت الأبيض "السوبر" 2450 جنيهًا للطن، ورويال المنيا للأسمنت الأبيض "سوبر رويال" عند 2380 جنيهًا للطن، ورويال العادة 2430 جنيهًا للطن، أما أسمنت حلوان المنيا "الواحة الأبيض" فبلغ سعره 2420 جنيهًا للطن.«الأسمنت المخلوط»وكان بيان اسعار الاسمنت المخلوط كالتالي بلغ سعر أسمنت الواحة واسمنت السويدي التشطيبات 980 جنيه للطن وبلغ سعر أسمنت ايه وان900 جنيه للطن واستقر سعر أسمنت النخيل عند 850جنيها للطن.«الأسمنت المقاوم»وسجل سعر أسمنت قاهر البحار المقاوم للملوحة 1000 جنيه للطن وبلغ سعر أسمنت السويدى المقاوم 1020جنيهاً للطن أما السويس "سي ووتر" فبلغ سعر الطن 1000 اما سعر أسمنت اسيك «سي وتر» فسجل 1000جنيه للطن ولكن سجل أسمنت السهم 950جنيه للطن.ويمثل قطاع مواد البناء يمثل أحد القطاعات الرئيسية بالصناعة الوطنية، حيث يسهم بنحو 24.5% من الصادرات المصرية للأسواق العالمية ، إلى جانب تغطية غالبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات المستخدمة فى قطاع الإنشاءات.