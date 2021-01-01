ضم 5 صفقات جديدة .. فيريرا يعلن قائمة الزمالك لمواجهة فلامبو البوروندى



فيريرا فيريرا



أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، القائمة التى سيخوض بها مباراة فلامبو البوروندي، المقرر لها غدا الأحد فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.



وتضم القائمة كلاً من:



حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - محمد نديم



خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - محمد طارق - أحمد فتوح - محمد عبد الشافي



خط الوسط: محمد أشرف"روقا" - زكريا الوردي - يوسف إبراهيم أوباما" - سيف جعفر - محمد حسام "بيسو" - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو" - إبراهيما نداي.



خط الهجوم : سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه - حسام أشرف.

ويدرس البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى للزمالك، الاعتماد على الزنارى فى الدفاع أمام فلامبو، بعدما تعرض محمود الونش لإصابة عضلية خفيفة، أدت لعدم مشاركته فى التدريبات الجماعية مساء أمس الجمعة، وخاض اللاعب تدريبات تأهيلة فى الجيم.



وبدأ "الونش" فى برنامجه التأهيلي تحت إشراف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي، بعد تعرضه لإصابة عضلية خفيفة، وتواجد اللاعب في ملعب التدريب أمس، وعقد جلسة سريعة مع البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للاطمئنان على حالته.



وصعد الزمالك إلى دور الـ32 بعد تغلبه على نظيره إيلكت التشادي، فى الدورى التمهيدى حيث فاز عليه بنتيجة 4-0 فى مجموع المباراتين، ويستعد الزمالك للمضي قدمًا نحو تحقيق الكأس القارية الغائبة عن قلعة ميت عقبة منذ 20 عامًا، وذلك بمواجهة فلامبو دو سنتر البوروندي.