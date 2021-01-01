في لمح البصر .. 5 أعشاب لتنظيف المعدة وعلاج الإمساك والبواسير

مرض المعدة ؟ على الرغم من أن المشاكل المتعلقة بالمعدة تبدو بسيطة للغاية ، إلا أنها إذا لم تعالج بشكل صحيح وفي الوقت المناسب ، فإنها يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بسرطان القولون ، والبواسير ، والأورام الحميدة ، والعدوى ، ومرض الاضطرابات الهضمية ، ومرض كرون ، والتهاب القولون التقرحي ، ونقص التروية ، ومرض الجزر المعدي المريئي ، ويمكن أن تصبح القرحة الهضمية. سبب الأمراض الخطيرة والمهددة للحياة .
كيف تحافظ على صحة المعدة ؟
كشف موقع هيلثي عن طرق عديدة للحفاظ على المعدة نظيفة وصحية. في الطب هناك علاجات وأدوية مختلفة لجميع المشاكل المتعلقة بالمعدة. ولكن إذا كنت ترغب في التخلص من جميع مشاكل المعدة في لمح البصر ، فيمكنك أيضًا تجربة علاجات الأيورفيدا للحفاظ على صحة المعدة. يقدم لك طبيب الأيورفيدا Diksha Bhavsar بعض النصائح. يمكنك إما مضغها أو صنع الشاي وشربه.
كيفية الحفاظ على نظافة المعدة - تناول الشمر
وفقًا للدكتور ديكشا ، فإن الشمر يعمل بشكل أفضل كمعطر للفم. إذا كنت ترغب في تجنب العديد من أمراض المعدة الخطيرة ، فعليك تناول الشمر بعد الوجبات. يمكن أيضًا تحضيره كشاي وتناوله على معدة فارغة لتقليل دهون البطن وتحسين التمثيل الغذائي.
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