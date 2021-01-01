شكل لذيذ ومغذي .. طريقة عمل التبولة بمذاق لا يقاوم

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طريقة عمل التبولة


تقدم الشيف هدي زعرب طريقة عمل التبولة بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ولذيذ ومغذي ومفيد بأبسط الخطوات إليك التفاصيل.


مكونات عمل التبولة

3 حبّات طماطم مقطعة لقطع صغيرة.
كوب بقدونس مقطع.
كوب أوراق نعناع مفروم.
2 حبّة بصل أخضر مفروم.
2 حبّة خيار مفروم.
ربع كوب برغل.
ربع كوب ماء.
ربع كوب عصير ليمون.
ربع كوب زيت زيتون.
ملح وفلفل حسب الرغبة.
أوراق خس للتزيين.

طريقة تحضير التبولة
قومي بمزج البقدونس المقطع مع النعناع المفروم بعد غسلهما جيدًا.
إنقعي البرغل في الماء، وأتركيه جانبًا لمدة 15 دقيقة ثم غسله وتصفيته من الماء.
أضيفي الطماطم والخيار والبصل إلى البرغل، وكذلك البقدونس والنعناع.
أضيفي لهما عصير الليمون، والبصل الأخضر، والملح والفلفل، وقومي بمزج جميع المكونات جيدًا.
أضيفي زيت الزيتون تدريجيًا على المزيج السابق ثم ضعيه في طبق التقديم بعد تزيينه بأوراق الخس.

المصدر: elbalad

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