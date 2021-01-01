تعرف عليها .. هذه العلامات تدل على الحب الحقيقي من شريك حياتك

ماهو الحب .. ماهى مقومات الحب .. ماهى أركانه .. ماهى شروطه..ماهى أسسه كل ذلك اشياء لابد ان نعرفها جيدا ، لكي نعرف من يحبنا حب حقيقي ، الحب ليس له اركان ولاشروط ولا أسس.. الحب أفعال وليس اقوال.. حب الشخص على ماهو عليه .. الحب مبني على الاحترام المتبادل بين الطرفين.. الحب الحقيقي ليس له نهايه ..ولكن له علامات وإمارات كثيرة.
ريهام الهواري اخصائى علم النفس وتحليل السلوك تتحدث لموقع صدى البلد الاخباري عن العلامات التي تؤكد ان الشخص الذى أمامك يحبك ، حب حقيقي وصادق .. وتشير ان هذه العلامات هي :
- يبتسم ويكون سعيداً بمجرد رؤيه حبيبه
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