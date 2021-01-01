مكون سحري لإزالة رائحة الثوم من الأظافر

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رائحة الثوم من الأظافر



نشرت الإعلاميه دعاء فاروق، فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الانستجرام، عن وصفة سحرية للتخلص من رائحه الثوم بالأظافر.

وكانت دعاء فاروق تتحدث عن وصفة سحرية للتخلص من رائحة الثوم بمعجون الأسنان للسيدات التى تعاني من رائحة الثوم، وهو مكون سهل وبسيط فى كل بيت وله وسائل فعالة فى التخلص من الروائح فى اليدين والأظافر بشكل عام وليس الثوم فقط.

أيضا يستخدم معجون الأسنان لإزالة قشور الثوم وهو من أكثر المهام المنزلية إزعاجاً للسيدات، بالإضافة للوقت الطويل فى إزالة رائحة الثوم النفاذة تسبب الكثير من الإزعاج

وإليك فوائد استخدام معجون الأسنان والتخلص من رائحة الثوم والبقع الداكنة للأظافر.

ويعتبر المعجون غني بمادة الكيراتين المبيضة مما يساعد على تبييض الأظافر وتنظيفها.

القضاء على البقع الداكنة والاصفرار فوق وتحت الأظافر.
فرك الأظافر بالمعجون بانتظام يزيد من لمعانها وطولها أيضاً.

المعجون يقوي الأظافر ويمدها بالعناصر اللازمة لنموها.

إزالة آثار الجلد الميت المتراكم حول الأظافر.

المعجون يزيد من نمو الأظافر كذلك يحميها من الجراثيم والبكتيريا

المصدر: elbalad

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