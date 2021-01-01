جامعة القاهرة تعلن .. مواعيد بدء الدراسة في كلية الإعلام

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صورة الخبر: كلية الإعلام جامعة القاهرة
كلية الإعلام جامعة القاهرة


أعلنت كلية الإعلام جامعة القاهرة، عن مواعيد بدء البرامج الدراسية بالكلية.

وأوضحت الكلية، أنه تقرر بدء الدراسة وفقاً للجداول الدراسية المعلنة فى كل البرامج، لتبدأ الدراسة غداً الأحد.

وأعلنت كلية الإعلام جامعة القاهرة، على أن المراكز الخاصة بالكلية تقدم عدد من الدورات التدريبية و الورش خلال شهر أكتوبر.

وينظم مركز بحوث الرأي العام، ورشة تدريبية مجانية عن "كيف نتعامل مع الأخبار الزائفة ونواجه الشائعات".

وأعلن المركز، أن من يحاضر بالورشة هو الدكتور محمد رضا حبيب خبير الإعلام السياسي وذلك يوم الثلاثاء 11 أكتوبر في تمام الساعة 11 صباحا بقاعة المؤتمرات .

للتسجيل في الورشة
‏https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4JoBzRcXAj6IK051agSZwj0jQxjHS2tTa0DhflMq2g92S3Q/viewform?usp=pp_url

وفى نفس السياق ، ينظم مركز التدريب والتوثيق والإنتاج الإعلامي بجامعة القاهرة خلال شهر أكتوبر الدورتين التدريبيتين التصوير التليفزيوني و التعليق الصوتي .
جاء ذلك تحت رعاية الدكتورة حنان جنيد عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة وإشراف الدكتورة بسنت مراد.

و أضافت كلية الإعلام جامعة القاهرة ، للحجز والاستفسار يرجى التواصل مع رقم (الواتساب) بالإعلان، ولمزيد من المعلومات مرفق رابط صفحة مركز التدريب.

المصدر: elbalad

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