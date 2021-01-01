خطوات تظلمات نتيجة مسابقة وزارة التربية والتعليم



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم



بعد ظهور نتيجة مسابقة وزارة التربية والتعليم 2022 لـ تعيين 30 ألف معلم ؛ أعلن مجلس الوزارء عن فتح باب التظلمات، من خلال بوابة الوظائف الحكومية، وذلك لراغبي تقديم تظلمات على نتيجة مسابقة وزارة التربية والتعليم.



تظلمات نتيجة مسابقة وزارة التربية والتعليم

وأعلنت الحكومة فتح باب تلقي تظلمات نتيجة مسابقة وزارة التربية والتعليم 2022 لتعيين 30 ألف معلم لشغل وظائف معلم مساعد للمرحلة التعليمية “رياض الأطفال”،عبر بوابة الوظائف الحكومية فى الفترة من 6 أكتوبر حتى الخميس 20 أكتوبر، وذلك لمن لم يحالفهم الحظ ولم ينجحوا فى الاختبار الالكتروني الخاصة بالمسابقة.



أسباب رفض بعض المتقدمين بمسابقة وزارة التربية والتعليم

وجاءت أسباب رفض بعض المتقدمين لـ مسابقة وزارة التربية والتعليم لشغل وظائف معلم مساعد للمرحلة التعليمية “رياض الأطفال” نتيجة قيامهم بالإستعانة بأشخاص آخرين فى السيبرات الأمر الذى أدى إلى خلط المستندات وعم رفعها بالكامل مما ترتب عليه استبعاد تلك الأوراق.

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وطالب مجلس الوزراء المتقدمين ممن تم رفضهم ضرورة رفع المستندات بأنفسهم وعدم الاعتماد على أى شخص آخر.خطوات تظلمات نتيجة مسابقة وزارة التربية والتعليمويمكن لراغبي التقدم فى مسابقة وزارة التربية والتعليم القيام بخطوات بسيط لتقديم تظلمات نتيجة مسابقة وزارة التربية والتعليم تتضمن مايلي:-- على الراغب فى تقديم تظلمات نتيجة مسابقة وزارة التربية والتعليم الدخول بنفسه على موقع بوابة الوظائف الحكومية- ثم يقوم المتقدم لـ مسابقة وزارة التربية والتعليم اختيار الاستعلام عن حالة الطلب-وفى الخطوة الثالثة يقوم المتقدم بإدخال الرقم القومي ورقم التقديم- وبعدها يقوم المتقدم بتظلمات نتيجة مسابقة وزارة التربية والتعليم الضغط على أيقونة استعلام.- ثم تظهر النتيجة بعدم القبول وعليه أن يقوم بالضغط على تقديم تظلم.- ويقوم الراغب فى تقديم تظلمات نتيجة مسابقة وزارة التربية والتعليم بإدخال البيانات المطلوبة.نتيجة مسابقة وزارة التربية والتعليموظهرت نتيجة مسابقة وزارة التربية والتعليم 2022 على مدار اليومين الماضيين، حيث تقدم لشغل وظائف معلم مساعد للمرحلة التعليمية “رياض الأطفال” 54 ألف متقدم، حيث اجتاز الاختبار الإلكتروني منهم 11990 متقدما.ويمكن للمتقدمين فى مسابقة وزارة التربية والتعليم الاستعلام عن النتيجة من خلال الدخول لـ بوابة الوظائف الحكومية واتباع الخطوات التالية:-- يجب على المستعلم على نتيجة مسابقة وزارة التربية والتعليم ادخال الرقم القومي.- عد إدخال الرقم القومي يتم كتابة الرقم الخاص بطلب التقديم الذي يحتفظ به المتقدم.- وفى الخطوة الثالثة يقوم المستعلم بالضغط على الاستعلام.- وأخيرا تظهر نتيجة مسابقة وزارة التربية والتعليمالأوراق المطلوبة بعد القبول في مسابقة التربية والتعليم 2022وعقدت اختبارات مسابقة التربية والتعليم على مدار شهر بدأت فى 27 أغسطس حتى نهاية سبتمبر، وعليه هناك بعض الأوراق المطلوبة التى يجب على المقبولين فى مسابقة التربية والتعليم 2022 تجهيزها تتضمن مايلي :-- يجب على المقبولين في مسابقة التربية والتعليم 2022 إحضار أصل المؤهل الدراسي.- كما يجب على المتقدم إحضار صورة من بطاقة الرقم القومي.- كما تتضمن الأوراق المطلوبة بعد القبول في مسابقة التربية والتعليم 2022 أصل شهادة الميلاد.- وتشمل الأوراق المطلوبة بعد القبول في مسابقة التربية والتعليم 2022 شهادة الخدمة العسكرية للذكور وشهادة الخدمة العامة للإناث.- ويجب على المتقدم أن يحضر صورة شخصية- كما تشمل الأوراق المطلوبة بعد القبول في مسابقة التربية والتعليم 2022 فيش جنائي موجه لوزارة التربية والتعليم.التخصصات المطلوبة فى مسابقة وزارة التربية والتعليم- خريجي الطفولة مبكرة بكليات التربية أو التربية النوعية.- خريجي كلية تربية رياض أطفال، أو كلية تربية طفولة مبكرة، أو قسمي رياض الأطفال.