تفاصيل .. حقوق القاهرة توضح نظام الامتحانات في العام الدراسي الجديد



حقوق القاهرة حقوق القاهرة

أعلنت كلية الحقوق جامعة القاهرة، عن نظام الامتحان بالكلية سواء كانت امتحانات بابل شيت أو مقالي، وذلك بعد كثرة الاستفسارات التي وردت إلى الكلية من قبل الطلاب عن الامتحانات.



نظام الامتحان بكلية الحقوق جامعة القاهرة

وأوضحت الكلية عبر موقعها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه “نظرًا لكثرة الاستفسارات التى وردتنا على رسائل الصفحة، بشأن نظام الإمتحان سواء بابل شيت او مقالي نود توضيح بعض النقاط المهمة وهي أن نظام الامتحان للعام الدراسي الحالي لم يتم تحديده حتى الآن”.



وأشارت الكلية إلى أن لكل دكتور الحق في تحديد طريقة الامتحان حسب وجهة نظرة فقط، حيث قالت: "لكل دكتور الحرية التامة فى وضع نظام الامتحان المناسب له سواء بابل شيت او مقالي وفى حالة حدوث أي تغيرات سنوافيكم بكافة التفاصيل".

قد يعجبك أيضا...

جدير بالذكر انه كان قد وجه الدكتور عبد الهادى العوضى عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة ، رسالة توعية لطلاب جميع الفرق مع بداية العام الدراسى الجديد 2022-2023 .ورحب الدكتور عبد الهادى العوضى بالطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد وتقدم لهم بأجمل التهانى لالتحاقكم بكلية الحقوق جامعة القاهرة.و أضاف عميد الكلية ، هذه الكلية العريقة التى تعد منارة للعلم القانونى ليس في مصرنا الحبيبة وحدها بل في العالم العربي أجمع؛ فقد ساهمت ولا تزال - في تأهيل وتخريج العديد من الكوادر البارزة سواء في مجال القانون أو القضاء أو السياسة لذلك لكم أن تفخروا بها وتعتزوا بانتمائكم إليها ودراساتكم لأهم العلوم وأجلها، وهو علم القانون الذى ينظم العيش داخل المجتمع ويقيم الحق والعدل بين أفراده.و تابع عميد حقوق القاهرة : احرصوا من أول يوم على الاقبال على الدراسة بجد واجتهاد ومثابرة، دون إهمال الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية التى تطرحها الكلية؛ فهذه الأنشطة هي الوسيلة المثالية التى تسمح لكم بقضاء أوقات فراغكم، واكتشاف قدراتكم ومواهبكم وإبراز شخصياتكم، والتواصل مع أقرانكم وتبادل السلوك والخبرات معهم في إطار من الاحترام والمسئولية.وتمنى عميد حقوق القاهرة لجميع الطلاب الجدد والقدامى عامًا دراسيًا مكللًا بالنجاح والتوفيق، ولمصر الحبيبة دوام الرقي والازدهار.