فيديو .. علي جمعة: الرسول الكريم احتفل بيوم مولده كل أسبوع

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صورة الخبر: الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة


قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء، إن مشايخ الطرق الصوفية يحتفلون بذكرى ميلاد سيدنا محمد كما احتفل السلف الصالح، حيث كان مشايخنا يحتفلون بمولد النبي فى ربيع الأول.

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وأضاف الدكتور علي جمعة خلال كلمته في احتفالية الطرق الصوفية بذكرى المولد النبوي بمسجد الإمام الحسين، أنه في هذا الليلة الغراء وفي هذا اليوم الأجل ولد الهدى فالكائنات ضياء.

وأكمل: في هذا اليوم أضاء الرسول صلى الله عليه وسلم، العالم، ويقول الله عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.

وأشار جمعة إلى أن كان رسولنا الكريم يحتفل بيوم مولده كل أسبوع، وعندما سئل عن صيام يوم الاثنين قال ذلك يوم ولدت فيه، مضيفا: الحمد الله الذي أرشدنا إلى الاحتفال بالمولد النبوي، افرحوا وعلموا أولادكم الفرحة.

https://fb.watch/g1rWn3rlmT/

المصدر: elbalad

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