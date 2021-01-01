يعثرون علماء صينيون على عينات من اليورانيوم في الصخور القمرية

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وجدت الصين أدلة على نشاط بركاني في عينات التربة القمرية. كما اكتشفت فيها عناصر كيميائية مثل اليورانيوم.



اكتشف فريق من العلماء الصينيين الذين يدرسون عينات من التربة القمرية التي جلبتها المركبة الفضائية Chang’e-5 إلى الأرض علامات على ثوران الحمم البركانية.



جاء ذلك في بيان صحفي نشره السبت 17 سبتمبر المركز القومي الصيني لعلوم الفضاء لدى أكاديمية العلوم الصينية .

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واكتشف العلماء أدلة جيولوجية على وجود عدة طبقات من الحمم البركانية التي غمرت في الماضي البعيد منطقة هبوط المسبار، وجاء في البيان كذلك أن العينات تحتوي على عناصر كيميائية مثل اليورانيوم والثوريوم والبوتاسيوم.وقام الباحثون الصينيون بقياس سمك صخور البازلت في منطقة هبوط Chang’e-5 وأظهرت النتائج أن ما لا يقل عن أربعة ثورانات صخرية حدثت هناك بمتوسط ??سمك 230 متر و70 مترا و4 أمتار و36 مترا على التوالي. بالإضافة إلى ذلك، فإن الدراسات سمحت بالإثبات أن معدل ثوران البازلت في هذه المنطقة ازداد بشكل ملحوظ منذ حوالي ملياري سنة.وفي 16 ديسمبر عام 2020، أحضرت المحطة الأوتوماتيكية الصينية Chang’e-5 عينات من تربة القمر إلى الأرض. وتم نقل 1731 غراما للصخور من سطح القمر وبالذات من منطقة محيط العواصف. وأصبحت الصين الدولة الثالثة بعد الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي، والتي تمكنت من تحقيق مثل هذا المشروع.