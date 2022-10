تعرف على أفضل تطبيقات أندرويد مفيدة عند شراء هاتف جديد

أفضل تطبيقات أندرويد أفضل تطبيقات أندرويد

يحتاج كل مستخدم للهواتف الذكية إلى تطبيقات تساعده على تسهيل حياته وإنجاز أعماله والاستفادة القصوى من هاتفه، وتوجد مجموعة من أفضل تطبيقات أندرويد المفيدة التي على كل مستخدم تثبيتها عند شراء هاتف جديد، وهي التطبيقات التي لا غنى عنها أيضا لأي مستخدم لهواتف وأجهزة أندرويد، وفي ظل توفر أكثر من 3 مليون تطبيق أندرويد على متجر جوجل بلاي، يجد المستخدم صعوبة في الوصول إلى أفضل تطبيقات أندرويد التي لا غنى عنها.



ما هي أفضل تطبيقات أندرويد مفيدة ؟

هذه أفضل تطبيقات أندرويد المفيدة التي لا غنى عنها للمستخدمين:

– VLC for Android – أفضل مشغل للفيديو

من أفضل تطبيقات أندرويد المفيدة التي لا غنى عنها عند شراء هاتف جديد، خصوصا لمحبي مشاهدة الأفلام والمسلسلات عبر الهاتف، حيث يعتبر تطبيق VLC أفضل مشغل فيديو يتيح تشغيل مقاطع الفيديو والصوت بأنساق “صيغ” مختلفة، مع عدم وجود أي إعلانات.



VLC for Android - أفضل مشغل للفيديو - أفضل تطبيقات لا غنى عنها عند شراء هاتف أندرويد جديد

ويوفر تطبيق VLC الشهير جدا أيضا لدى مستخدمي أجهزة الكمبيوتر إمكانية عرض ترجمات الأفلام والتحكم في حجم ولون وخلفية الخط، بالإضافة إلى إمكانية تشغيل الأفلام أو مقاطع الفيديو في نافذة منبثقة في أثناء العمل على تطبيقات أخرى، مع دعم الوضع الليلي وإمكانية عرض مقاطع الفيديو على الهاتف كما تظهر في واجهة أجهزة أندرويد تي في.

– Google Keep: تطبيق لحفظ الملاحظات والأفكاررغم توفر العديد من تطبيقات حفظ الملاحظات المميزة لمستخدمي أندرويد، إلا أن تطبيق Google Keep من أفضل تطبيقات أندرويد التي لا غنى عنها عند شراء هاتف ذكي جديد، حيث يتميز بالبساطة مع كل المميزات التي يحتاجها المستخدم لحفظ الملاحظات والأفكار.Google Keep: تطبيق لحفظ الملاحظات والأفكارويمكن لمستخدمي أندرويد من خلال تطبيق Keep كتابة ملاحظات نصية أو إنشاء قائمة يومية للمهام مع إمكانية إضافة صورة أو تسجيل الملاحظات والأفكار والمهام صوتيا، كما يمكنهم أيضا تسجيل الأفكار والملاحظات من خلال الرسم، مع إمكانية تحديد وقت أو مكان جغرافي للتذكير بالمهام، ويتيح التطبيق أيضا إضافة لمتصفح كروم لأجهزة الكمبيوتر لحفظ صفحات الويب بضغطة زر واحدة، والإطلاع عليها من خلال الهاتف.أما إذا كنت تبحث عن بديل لتطبيق جوجل Keep، فإن تطبيق TickTick‏ المتوفر مجانا لهواتف أندرويد يعتبر من أفضل التطبيقات البديلة لحفظ قوائم المهام والتذكيرات، حيث يتيح للمستخدم تعيين التذكيرات والمهام بسهولة سواء كتابة أو صوتيا، مع دعم فهم سياق اللغة الطبيعية، بحيث يمكنك الطلب صوتيا التذكير بموعد شيء ما في الثامنة مساء، ويوفر التطبيق مزامنة مع الأجهزة الأخرى بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر وأجهزة ايفون وايباد، مع إمكانيةمشاركة القوائم وتحديد الأهداف للتعاون مع العائلة أو الأصدقاء، وإذا كنت تبحث عن تطبيق لتحقيق إنتاجية أفضل من خلال تقنية Pomo الخاصة بتقسيم فترات العمل على المهام وفترات الراحة، فإن التطبيق يوفر هذه الميزة.– Pocket لحفظ المقالات وقرائتها دون إنترنتلا يوفر تطبيق Pocket لمستخدمي أندرويد حفظ المقالات وصفحات الويب لقرائتها لاحقا دون إنترنت فقط، بل يتيح طريقة عرض للمقالات مريحة للعين وأسهل للقراءة، مع إمكانية التحكم في حجم الخط وخلفية النص وإمكانية الاستماع للمقالات صوتيا (تدعم اللغة الإنجليزية فقط).Pocket لحفظ المقالات وقرائتها دون إنترنتومن خلال إضافة لمتصفح كروم لأجهزة الكمبيوتر، يمكن للمستخدم حفظ المقالات وصفحات الويب لقرائتها لاحقا بضغطة واحدة، مع إمكانية تصنيف المقالات من خلال الوسوم، بالإضافة إلى إمكانية الإطلاع على ما يقرأه الأصدقاء وأكثر المقالات رواجا، وهو ما يجعل التطبيق من التطبيقات التي لا غنى عنها عند شراء هاتف أندرويد جديد.Files من جوجلإذا حصلت أو اشتريت هاتف أندرويد جديد، ربما يكون تطبيق Files من جوجل من أفضل تطبيقات أندرويد التي يجب عليك تثبيتها، وهو تطبيق لإدارة الملفات يتيح للمستخدم التعرف على الملفات المكررة ونقل ونسخ الملفات، بالإضافة إلى تنظيف الهاتف من الملفات غير الضرورية، إلى جانب إمكانية نقل وإرسال الملفات مشفرة دون إنترنت بما في ذلك التطبيقات إلى الأصدقاء أو الهواتف الأخرى.تحميل Files من جوجل مجانا– Google Photos لإدارة الصوريعد تطبيق Google Photos من أكثر التطبيقات والخدمات شعبية مؤخرا، حيث يوفر للمستخدم إمكانية حفظ نسخة من صوره مجانا عبر الإنترنت، بالإضافة إلى إمكانية البحث داخل الصور بسهولة والوصول إليها من الأجهزة المختلفة.Google Photosويوفر التطبيق العديد من المزايا اعتمادا على تقنيات الذكاء الصناعي وتعلم اللآلي، ومنها تحسين الصور تلقائيا مثل زيادة سطوع صورة أو مشاركتها أو تدويرها أو أرشفتها، بالإضافة إلى إمكانية تلوين الصور القديمة وإمكانية البحث داخل الصور نفسها اعتمادا على ميزة Google Lens، إلى جانب إنشاء مقاطع فيديو تلقائيا، وإنشاء ألبوم خاص للعائلة يضيف التطبيق تلقائيا كل صورة للعائلة إليه.– Snapseed‏ لتعديل الصورإذا اشتريت هاتف أندرويد جديد، أنت بحاجة بكل تأكيد إلى تطبيق لتعديل الصور، ويعتبر تطبيق Snapseed من أفضل تطبيقات أندرويد التي يمكنك الاعتماد عليها، حيث يوفر جميع الأدوات اللازمة لتعديل الصور من الأدوات البسيطة مثل التحسين التلقائي للصور وقصها والكتابة عليها، إلى الأدوات الاحترافية التي تشمل التحكم في توازن اللون الأبيض وتمويه الخلفية وإزالة العيوب من الصور والأشخاص والأشياء غير المرغوب فيها، بالإضافة لتعديل الصور بنسق RAW.Snapseed‏ لتعديل الصوركما يتيح تطبيق Snapseed أيضا تطبيق إضافة إطار للصور أو تطبيق تأثيرات عليها، مع إمكانية مشاركة الصور بعد تعديلها عبر الشبكات الاجتماعية المختلفة بما في ذلك فيس بوك وانستجرام وتويتر وغيرها.– LastPass لحفظ كلمات المروريقدم تطبيق LastPass للمستخدمين خزانة آمنة لحفظ كلمات المرور وبيانات بطاقات الائتمان، هذا بالإضافة إلى توليد كلمات مرور قوية، وبعدها يمكن للمستخدم تسجيل الدخول تلقائيا في التطبيقات والمواقع المختلفة دون الحاجة لكتابة كلمة المرور في كل مرة.LastPass لحفظ كلمات المرورويوفر تطبيق LastPass الذي يعد من أفضل تطبيقات أندرويد التي لا غنى عنه عند شراء هاتف جديد للمستخدم إمكانية حفظ بصمات الأصابع، بالإضافة إلى دعم التحقق عبر خطوتين لزيادة تأمين الحسابات، إلى جانب إمكانية مشاركة كلمات المرور بأمان والعديد من المزايا الأخرى، ويوفر التطبيق أيضا اقتراحات دورية لتغيير كلمات المرور كل فترة زمنية، ومع دعم المزامنة المجانية، تتوفر كلمات المرور من أي جهاز على الفور على جميع الأجهزة الأخرى مثل أجهزة الكمبيوتر.ويعتبر تطبيق 1Password أيضا من أفضل تطبيقات إدارة وحفظ كلمات المرور البدية لتطبيق LastPass، والذي يتيح أيضا إنشاء كلمات مرور قوية وفريدة تلقائيا لجميع حساباتك على الإنترنت، مع الملأ التلقائي لاسم المستخدم وكلمة المرور في جميع مواقع الويب والتطبيقات، بالإضافة إلى مزامنة كلمات المرور عبر الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر، إلى جانب إمكانية تسجيل الدخول بلمسة واحدة اعتمادا على بصمة الأصابع، مع إمكانية مشاركة كلمات المرور مع العائلة أو زملاء العمل بأمان.– Microsoft Office Lens لتصوير المستنداتيحتاج كل مستخدم عند شراء هاتف أندرويد جديد إلى تطبيق لتصوير وحفظ المستندات، وهو ما يوفره تطبيق مايكروسوفت Office Lens، بالإضافة إلى إمكانية تصوير الواح الكتابة والسبورة، وذلك دون أي عناء أو حاجة لقص الصور وتعديلها، إلى جانب إمكانية حفظ صور المستندات والواح الكتابة كملف PDF أو كصورة أو كمستند نصي Word، بحيث يستخرج النصوص تلقائيا من الصور، يمكن القول ببساطة أن التطبيق يعمل كماسحة ضوئية للملفات.ويمكن أيضا الاعتماد على تطبيق Adobe Scan الذي يعتبر من أفضل تطبيقات أندرويد التي توفر مسح المستندات بكفاءة وحفظها على الهاتف، أو إرسالها إلى الأصدقاء وزملاء العمل عبر تطبيقات التراسل أو البريد الإلكتروني.– تطبيقات Docs وSlides وSheet لتحرير المستنداتتتيح التطبيقات الثلاثة الميزات التي يوفرها مايكروسوفت أوفيس حيث يمكن للمستخدم إنشاء المستندات والعروض التقديمية وملفات إكسل وفتح ملفات أوفيس مع إمكانية مشاركة أي مستند أو عرض تقديمي وإمكانية التعاون مع الأصدقاء أو فريق العمل في إنشاءه.تطبيقات Docs وSlides وSheet لتحرير المستندات– ترجمة جوجليعتبر تطبيق ترجمة جوجل من أفضل تطبيقات أندرويد التي لا غنى عنهايتيح تطبيق ترجمة جوجل الذي لا غنى عنه لأي مستخدم عند شراء هاتف أندرويد جديد إمكانية الترجمة بين 103 لغة مختلفة بما في ذلك اللغة العربية، بالإضافة إلى إمكانية النقر على أي نص في أي تطبيق لترجمته من خلال نافذة منبثقة، إلى جانب دعم الترجمة الفورية بالكاميرا من خلال الإشارة إلى النصوص ودعم الترجمة بلا إنترنت، ويوفر التطبيق أيضا ترجمة المحادثات صوتيا بين 38 لغة مختلفة.