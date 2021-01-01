AirPods Pro 2 : مواصفات ومميزات وسعر سماعات ابل



ايربودز برو 2 ايربودز برو 2

أعلنت شركة آبل رسميا عن سماعات الأذن اللاسلكية الجديدة AirPods Pro 2 ايربودز برو 2 أو الجيل الثاني من سماعات الأذن اللاسلكية الرائدة، وذلك في نفس حدث الكشف عن ايفون 14، وتقول آبل أن مواصفات سماعات AirPods Pro 2 تتضمن العمل بالمعالج الجديد H2 الذي تقول أنه يوفر جودة صوت أغنى وقدرة أفضل الضعف في حجب الضوضاء مقارنة مع الجيل الأول، بالإضافة إلى تحسينات كبيرة على ميزة الصوت المكاني وحافظة شحن جديدة، إلى جانب التحكم باللمس على طرفي السماعة للتحكم في الوسائط والصوت وغيرها، مع عمر بطارية أطول وحجم جديد لأطراف السماعات لملائمة أفضل للأذن.



ما هي أفضل مميزات سماعات ابل AirPods Pro 2 ايربودز برو 2 ؟



وهذه أفضل مميزات سماعات ابل ايربودز برو 2 الجديدة:

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تأتي سماعات ابل ايربودز برو 2 الجديدة مزودة بمعالج أو رقاقة H2، مما يوفر صوتا أفضل كثيرا مقارنة مع الجيل السابق مصمم لتقديم نغمات عالية واضحة ونقية وصوت جهير عميق غني مما يضمن صوتا أوضح كثيرا حسب آبل.توفر سماعات AirPods Pro 2 اللاسلكية الجديدة من آبل تجربة أفضل في أثناء إجراء مكالمات الفيديو والمكالمات الصوتية، وذلك اعتمادا على ميكروفون جديد معاد تصميمه متجه للداخل وخوارزميات خاصة للتعرف على صوت المستخدم والتعبير عنه أفضل ليبدو طبيعي أكثر.تقول آبل أن سماعات الأذن اللاسلكية الجديد ايربودز برو 2 توفر تجربة أفضل لحجب الضوضاء حتى الضعف مقارنة مع الجيل السابق.يتوفر مع سماعات Airpods Pro أربعة أزواج من أطراف السيليكون، مع طرف بحجم أصغر كي تتناسب مع أكبر عدد ممكن من أذن المستخدمين.دعم ميزة Adaptive Transparency التي تسمح للمستخدم بالتفاعل مع محيطه عند الاستماع إلى الموسيقى أو البودكاست، مع الاعتماد على الرقاقة الجديدة H2 لتقليل شدة الضوضاء الصاخبة مثل صفارات الإنذار أو الأدوات الكهربائية، وذلك للتمكن من سماع الأصوات المحيطة بشكل مريح.دعم التحكم في الوسائط من خلال اللمس على جذع أو طرف السماعة، بحيث يمكن لمستخدمي ايربودز برو 2 السحب للأعلى أو الأسفل لضبط مستوى الصوت، أو الضغط لتشغيل الموسيقى وإيقافها مؤقتا أو الرد على المكامات وإنهائها وغيرها، مع إمكانية الضغط مطولا للتبديل بين وضعي حجب الضوضاء والشفافية.تدعم سماعات Airpods Pro 2 ايربودز برو 2 ميزة الصوت المكاني أو المحيطي المخصص، مع دعم التتبع الديناميكي للرأس لتوفير أفضل تجربة ممكنة للاستماع.الاعتماد على الكاميرا الأمامية في هواتف ايفون مثل ايفون 14 برو وغيرها، وذلك لإنشاء ملف تعريف مخصص وفقا لرأس وأذن كل مستخدم، وذلك لتوفير صوت أفضل يتناسب مع شكل الأذن والرأس.توفر بطارية سماعات ابل ايربودز برو 2 ما يصل إلى 6 ساعات من الاستماع، بالإضافة إلى ما يصل إلى 30 ساعة من خلال الحافظة الخاصة بها.يأتي مع سماعات آبل اللاسلكية AirPods Pro 2 حافظة جديدة تدعم الشحن اللاسلكي من خلال شواحن MagSafe، مع دعم الشحن بواسطة شاحن ساعات ابل ووتش مثل ابل ووتش 8 وغيرها، بالإضافة لدعم الشحن من خلال الشواحن اللاسلكية التقليدية التي تدعم معيار Qi.إمكانية التعرف على الموقع الجغرافي للحافظة عند فقدانها اعتمادا على رقاقة U1 وميزة Find My، مع وجود سماعات مدمجة في الحافظة للمساعدة في العثور عليها وتنبيه المستخدم عندما تكون البطارية منخفضة أو عند الاقتران بجهاز آخر.تدعم سماعات ايربودز برو 2 والحافظة المرفقة معها مقاومة رذاذ الماء بمعدل IPX4.سهولة الاقتران بأجهزة المختلفة، ما على المستخدم سوى تقريب سماعات ايربودز برو 2 من هاتف آيفون والنقر على اتصال للاقتران بالهاتف وجميع الأجهزة الأخرى المتصلة بنفس حساب المستخدم، مع عرض النقش على الحافظة على شاشة آيفون إذا كان المستخدم اختار نقشا خاصا عليها.مشاركة الصوت بسهولة مع زوج آخر من سماعات ايربودز برو 2، بحيث يمكن مشاهدة فيلم أو مسلسل (من مسلسلات الخيال العلمي على سبيل المثال) مع فرد آخر من أفراد العائلة.دعم التفاعل المستمر مع المساعد الصوتي سيري Siri.توفر سماعات ايربودز برو 2 صوتا أفضل اعتمادا على رقاقة H2تصميم سماعات airpods pro 2 ايربودز برو 2وفيما تحمل سماعات Airpods Pro 2 اللاسلكية الجديدة نفس تصميم الجيل السابق، مع الحفاظ على الوزن الخفيف والحجم الصغير، فإن السماعات توفر تجربة صوت أفضل كثيرا وفقا لآبل اعتمادا على المعالج أو الرقاقة الجديدة H2، مع مضخم صوت جديد منخفض التشويش، وتقول آبل أن السماعات الجديدة تقدم نغمات عالية واضحة ونقية وصوت جهير عميق غني مما يضمن صوتا أوضح كثيرا، مع أطراف جديدة بمقاس أصغر جديد ضمن 4 مقاسات حتى تناسب السماعات المزيد من المستخدمين.AirPods Pro 2: حجب الضوضاء أفضل حتى الضعفوقالت آبل أن الرقاقة الجديدة H2 والمضخم الجديد في سماعات ايربودز برو 2 مع الخوارزميات الخاصة توفر حجب الضوضاء أفضل حتى الضعف مقارنة مع الجيل الأول السابق، مع وضع ميكروفونات إلغاء الضوضاء وفتحة التهوية الخلفية على النحو الأمثل، بحيث يمكن للسماعات اكتشاف الصوت القادم أسرع ومواجهة الضوضاء قبل الوصول إلى أذن المستخدم، مع تقليل الضوضاء بمعدل 48000 مرات في الثانية.وضع شفافية محسن في ايربودز برو 2كما قالت آبل أنها حسنت وضع الشفافية Adaptive Transparency ليوفر تجربة أفضل لمستخدمي سماعات الأذن اللاسلكية الجديدة AirPods Pro 2، بحيث يمكن الاستماع للأصوات المحيطة في أثناء التنقل، مع الاعتماد على رقاقة H2 في السماعات لخفض قوة الأصوات الصاخبة مثل صفارات الإنذار أو الأدوات الكهربائية، وذلك لتوفير تجربة استماع مريحة.دعم ميزة الصوت المكاني المخصصتدعم سماعات ابل ايربودز برو 2 ميزة الصوت المحيطيوتعتبر واحدة من أبرز مميزات سماعات ابل ايربودز برو 2 الجديدة دعم ميزة الصوت المحيطي أو الصوت المكاني المخصص، مع إمكانية استخدام الكاميرا الأمامية في هواتف ايفون لإنشاء ملف تعريف شخصي للصوت وفقا لشكل الرأس والأذن، مما يتيح أفضل تجربة للاستماع سواء للموسيقى أو الأفلام أو المسلسلات من خلال التتبع الديناميكي للرأس، وذلك عند الاستماع من خلال أجهزة آبل المتصلة، بما في ذلك آيفون وآيباد وماك وآبل تي في.التحكم في تشغيل الوسائط من خلال اللمسوتدعم سماعات آبل اللاسلكية الجديدة التحكم في الوسائط من خلال اللمس على جذع أو طرف السماعة، بحيث يمكن لمستخدمي ايربودز برو 2 السحب للأعلى أو الأسفل لضبط مستوى الصوت، أو الضغط لتشغيل الموسيقى وإيقافها مؤقتا أو الرد على المكامات وإنهائها وغيرها، مع إمكانية الضغط مطولا للتبديل بين وضعي حجب الضوضاء والشفافية.سماعات ايربودز برو 2: سهولة الاقتران بأجهزة آبلوما على المستخدم إلا تقريب سماعات ابل Airpods Pro 2 ايربودز برو 2 الجديدة من هاتف آيفون الخاص به، ثم النقر على اتصال لإقران السماعات بالهاتف، مع عرض السماعات على شاشة آيفون بالنقش الخاص بالمستخدم، مع وجود قسم مخصص لإعدادات AirPods ضمن الاعدادات في آيفون لتسهيل التحكم في مميزات السماعات.البطارية والشحن في سماعات ايربودز برو 2ويقدم الجيل الثاني من سماعات Airpods Pro للمستخدم 1.5 ساعة إضافية من وقت الاستماع مقارنة مع الجيل الأول السابق، مما يوفر 6 ساعات من الاستماع عند تفعيل وضع حجب الضوضاء، مع دعم الاستماع حتى 30 ساعة عند تفعيل وضع حجب الضوضاء من خلال الحافظة الجديدة المرفقة مع السماعات.وأضافت آبل دعم الشحن من خلال شواحن MagSafe للحافظة الخاصة بسماعات ايربودز برو2، بالإضافة لدعم الشحن بواسطة الشاحن الخاص بساعات آبل ووتش، إلى جانب دعم شواحن Qi التقليدية أو من خلال كابل Lightning.مميزات الحافظة الجديدة الخاصة بسماعات ايربودز برو2كما توفر آبل حافظة جديدة مع سماعاتها اللاسلكية الجديدة AirPods Pro 2، حيث تدعم مقاومة رذاذ الماء بمعدل IPX4، كما تأتي مزودة برقاقة U1 التي تتيح التوجيه إلى الموقع الجغرافي الدقيق الخاص بها عند فقدانها، بالإضافة لسماعات مدمجة لمساعدة المستخدم في التعرف على مكانها وبانخفاض البطارية أو اقترانها بجهاز من أجهزة آبل.تأتي سماعات airpods pro 2 ايربودز برو 2 بحافظة جديدة تدعم الشحن عبر ماج سيفومثل الإصدارات السابقة، يمكن للمستخدمين اختيار حفر اسم أو حتى رمز ميموجي أو انيموجي على الحافظة عند شراء سماعات ايربودز برو2 الجديدة.ما هو سعر سماعات AirPods Pro 2 ابل ايربودز برو 2 ؟وتتوفر سماعات ابل ايربودز برو 2 اللاسلكية الجديدة باللون الأبيض بسعر 249 دولار أمريكي، وتوفر آبل اشتراكا مجانيا في خدمتها Apple Music لمدة 6 شهور عند شراء السماعات.سعر ايربودز برو 2 من ابل في السعوديةكما تتوفر سماعات Airpods Pro 2 ايربودز برو 2 من آبل في السعودية الآن بسعر حوالي 1040 ريال سعودي، وذلك باللون الأبيض مع حافظة شحن ماج سيف الجديدة.