تعرف على مميزات كاميرا بكسل 7 برو الجديدة من جوجل



بكسل 7 برو بكسل 7 برو

نجحت شركة جوجل خلال السنوات الماضية في توفير أفضل تجربة للتصوير من خلال هواتف بكسل، وهو ما عززته في الجيل الأخير الذي كشفت عنه مؤخرا، حيث توفر كاميرا بكسل 7 برو العديد من المميزات الجديدة للمستخدمين، وذلك اعتمادا على الكاميرات نفسها وقدرات جوجل الكبيرة في تطوير ومعالجة تطبيقات الذكاء الصناعي، مع تهيئة معالجها الجديد Tensor G2 لتحسين مميزات كاميرات بكسل 7 برو وبكسل 7 وإضافة المزيد من المميزات الجديدة الحصرية.



ما هي مميزات كاميرا بكسل 7 برو الجديدة؟

ويأتي بكسل 7 برو الجديد من جوجل Google Pixel 7 Pro مزودا بثلاثة كاميرات خلفية، والتي تشمل كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة ƒ/1.85 وبكسل بحجم 1.2 ميكرون، بالإضافة إلى كاميرا مقربة Telephoto بدقة 48 ميجابكسل بفتحة عدسة ƒ/3.5، إلى جانب كاميرا بزاوية فائقة الاتساع ultrawide بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة ƒ/2.2، مع دعم التقريب البصري حتى 5x والتقريب الرقمي Super Res Zoom حتى 30x، بالإضافة لدعم التثبيت البصري OIS والتثبيت الإلكتروني EIS في كلا الكاميرتين الرئيسية والمقربة ودعم التركيز التلقائي LDAF ووجود مستشعر للطيف والوميض.



لكن كاميرا بكسل 7 برو توفر العديد من المميزات اعتمادا على تقنيات الذكاء الصناعي أبرزها:

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التقريب الرقمي Super Res Zoom حتى 30xوتوفر الكاميرا المقربة الجديدة في بكسل 7 برو بدقة 48 ميجابكسل التقريب البصري حتى 5x، مع الاعتماد على ميزة Super Res Zoom التي تستخدم تقنية خاصة لتوفير صورا مقربة حتى 10x بدقة 12 ميجابكسل، والتي تقول أنها مشابهة لما يحصل عليه المستخدم من خلال التقريب البصري 10x، كما تقول جوجل أن الميزة تتيح التقاط صور ثابتة مقربة حتى 15x، مع دعم تسجيل مقاطع فيديو ثابتة دون الحاجة إلى حامل ثلاثي القوائم من خلال ميزة Zoom Stabilization، مع الاعتماد على معالج Google Tensor G2 الجديد في الهاتف لتوفير التقريب الرقمي حتى 30x.التصوير عن قرب من خلال ميزة Macro Focus الجديدةوتوفر كاميرا بكسل 7 برو للمرة الأولى ميزة Macro Focus، والتي تعتمد على وجود كاميرا فائقة الاتساع بنسبة 21 في المئة مقارنة حتى مع بكسل7، بالإضافة لدعم ميزة التركيز التلقائي، وذلك لتمكين المستخدم من التقاط التفاصيل الدقيقة عن قرب حتى 3 سم، بما في ذلك قطرات الماء والزهور والكائنات الصغيرة وغيرها.تعديل الصور القديمة عبر ميزة Photo Unblur في بكسل 7 برووتعتبر واحدة من أبرز مميزات كاميرا بكسل 7 برو الجديدة ميزة Photo Unblur، والمتوفرة حصريا لمستخدمي الهاتف من خلال تطبيق إدارة الصور Google Photos، والتي تتيح إعادة الحياة إلى الصور الباهتة حتى القديمة منها، وذلك من خلال إزالة الضبابية والضوضاء.مساعدة ضعاف البصر والمكفوفين على التقاط صور السيلفيوهي الميزة التي تتيح لضغاف البصر والمكفوفين التقاط صور السيلفي، وذلك اعتمادا على الإطار الموجه الذي يوفر التوجيه الصوتي الدقيق والرسوم المتحركة المرئية عالية التباين وردود الفعل اللمسية.تصوير مقاطع فيديو سينمائية Cinematic Blurوتتضمن مميزات كاميرا Pixel 7 Pro بكسل 7 برو أيضا ميزة Cinematic Blur لتصوير مقاطع فيديو سينمائية، بحيث تعتمد جوجل على تقنيات الذكاء الصناعي لتمويه الخلفية والتركيز على صانع المحتوى، مع دعم تقنية HDR بعمق الوان 10-bit لتوفير إمكانية تسجيل مقاطع فيديو أكثر إشراقا وأعلى تباينا وزاهية أكثر، بالإضافة إلى استخدام قدرات الهاتف في التعرف على الكلام لعزل صوت الشخص الذي يتحدث في الفيديو عن الأصوات المحيطة، إلى جانب تحسين ميزة تثبيت الفيديو.ويدعم كل من بكسل7 وبكسل7 برو تسجيل الفيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارا في الثانية، وذلك من خلال الكاميرات الخلفية والأمامية في كلا الهاتفين.وتشمل مميزات التصوير الجديدة في Pixel 7 Pro أيضا تحسين ميزة Real Tone التي قدمتها في الجيل السابق، والتي تتيح تمثيل أفضل لدرجات ألوان البشرة للأشخاص الملونين، مع تحسين ميزة التصوير الليلي NightSight، بالإضافة لدعم ميزة Magic Eraser لحذف الأشياء غير المرغوب فيها من الصور اعتمادا على تقينات الذكاء الصناعي، مع دعم ميزة الكاميرا المزدوجة في سناب شات، وهي الميزة التي أعلنت عنها Sanp لمستخدمي آيفون ومتاحة حصريا لهواتف بكسل 7 وبعض هواتف أندرويد فقط، والتي تتيح للمستخدم التصوير بكلا الكاميرتين الأمامية والخلفية معا.