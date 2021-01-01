يشكل كويكب "ديمورفوس" ذيلا يمتد إلى 10000 كيلومتر بعد اصطدامه مع مسبار أمريكي

نشرت وكالة "ناسا" الأمريكية صورا فوتوغرافية لذيل امتد إلى 10000 كيلومترعادة ما يميّز المذنبات وظهر خلف الكويكب "ديمورفوس" بعد اصطدامه التجريبي بمسبار DART الأمريكي.
وقال تيدي كاريتا، موظف في المرصد التشيلي، الذي شارك في مراقبة الكويكب أثناء التجربة: "إنه لأمر مدهش كيف تمكّنا من التقاط تفاصيل ومدى الأضرار التي أصيب بها الكويكب خلال هذه الأيام القليلة".
كما يؤكد العلماء، فإن اصطدام المسبار بالكويكب ألحق بالأخير أضرارا كبيرة، حيث يمكن رصد أثر ناتج عن حطامه على مدى أشهر. سيستمر هذا الأثر في التمدد مع استمرار تحليق الكويكب، إلى أن يتبدد ويتحوّل إلى غبار على غرار الغبار المنتشر في جميع أنحاء المنظومة الشمسية ومناطق أخرى من الفضاء الكوني.
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