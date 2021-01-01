تسمح تويتر بتحرير التغريدات والتعديل عليها

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تسعى شركة تويتر لتوسيع دائرة المناطق التي تتيح فيها الميزة الجديدة التي طال انتظارها من مستخدمي التطبيق، وهي تحرير التغريدات والتعديل عليها.



وذكرت الشركة الأمريكية أنها شرعت في إتاحة زر التعديل بشكل تدريجي لمشتركي حساباتها المدفوعة في الولايات المتحدة، وذلك بعد أيام من إطلاق الميزة المطلوبة على نطاق واسع في كندا وأستراليا ونيوزيلندا.



وطالب مستخدمو "تويتر" لسنوات بالقدرة على تعديل تغريداتهم بعد نشرها، وذلك لإصلاح الأخطاء الطباعية في الغالب دون الحاجة إلى حذف التغريدة بكاملها.