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كشف أحدث تقرير عن شركة آبل الأمريكية أن أسعار مكونات سلسلة 14 iPhone جاءت أغلى بنسبة 20?، بعدما وصلت تكلفة تصنيع هاتف iPhone 14 Pro Max أكثر من 501 دولارًا، مقارنة بشقيقه الأكبر iPhone 13 Pro Max يكلف تصنيعه 461 دولارًا أى أقل بنسبة 20%.



وبحسب موقع “جي إس إم آرينا” التقني، فالسبب الرئيسي فى إرتفاع قيمة تصنيع هاتف iPhone 14 Pro Maxبسبب معالج A16 Bionic، الذى يكلف وحده حوالى 110 دولاراً.



الغالى تمنه فيه.. تصنيع هاتف آيفون 14 أغلى من iphone 13 بـ 20%

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جاءت تكلفت إنتاج معالح A16 Bionic أغلى بنسبة 2.4 مرة عن سابقه A15، كما أن مستشعرات CMOS الجديدة من سوني المزودة فى الكاميرا أغلى من السابقة بنسبة 50? ، بتكلفة أولية قدرها 15 دولارًا، وكذلك شاشات الهواتف التى يتم شرائها من Samsung.وبالعودة لعام 2018 كانت تكلفة تصنيع الهاتف الرائد من آبل بل تتخطي حاجز الـ 450 دولاراً أمريكياً، ولكن وصولاً لعام 2022 بلغت التكلفة الضعف، ولكن داخل الولايات المتحدة الأمريكية فتكلفة الهاتف لازالت كما كانت، أما فى الأسواق الخارجية فالتكلفة “رهيبة”، حسبما ذكر “جي إس إم آرينا”.الغالى تمنه فيه.. تصنيع هاتف آيفون 14 أغلى من iphone 13 بـ 20%وللحديث بشكل أكثر دقة فمكونات أجهزة iPhone 14 التى يتم الحصول عليها من داخل الولايات المتحدة تبلغ ثلث التكلفة الإجمالية والتى زادت بنسبة 10? مقارنةً بعام 2021، أما كوريا الجنوبية فهي ثاني أكبر مزود لمكونات هواتف آيفون.على النقيض تماماً تقلصت حصة الصين بشكل أكبر فى مكونات هاتف آيفون، كذلك عملية تجميع الهاتف من المتوقع أن تتم لاحقاً خارج الأراضي الصينية.