توفر جوجل ميزة Battery Health لمستخدمي هواتفها الذكية.. اعرف التفاصيل

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طرحت جوجل تحديث أندرويد 13 QPR1 Beta 2 على هواتف Pixel الذكية، حيث يتضمن أحدث إصدار تجريبي بعض التغييرات على مشغل الوسائط، وإلى جانب ذلك، فإنه يجعل أيضًا ميزة Battery Health وظيفية، إذ ذكرت 9to5Google أن أحدث تحديثات بيتا 2 على هواتف Pixel الذكية تتيح الآن للمستخدمين تمكين ميزة Battery Health. ووفقًا للتقرير، تشبه ميزة Battery Health ما رأيناه على Apple iPhone و Watch و Mac، وتعرض صفحة "صحة البطارية" حالة البطارية بعلامة "السعة القصوى" والتي ، وفقًا للتقرير ، سيتم إدراجها كنسبة مئوية. وأسفل خيار "السعة القصوى" ، قدمت جوجل أيضًا وصفًا صغيرًا ينص على أن "بطاريات الهاتف ، مثل جميع البطاريات القابلة لإعادة الشحن ، هي مكونات قابلة للاستهلاك تصبح أقل فاعلية مع تقدم العمر ولا رجعة فيها". ويمكن الاستفادة من النسبة المئوية للوصول إلى معلومات أكثر تفصيلاً وبعض النصائح الأساسية لتحسين عمر البطارية مثل تمكين الشحن التكيفي وتحسين إعدادات النظام والتحديث إلى أحدث البرامج والمزيد، ويمكن الوصول إلى ميزة Battery Health على Android 13 Beta 2 من خلال الإعدادات ? Battery ? Battery Health. وفي حين أن الميزة مخصصة حاليًا للهواتف الذكية Pixel ومن المتوقع أن تصل عبر تحديث البرنامج في وقت لاحق من هذا العام، وفي الوقت الحالي ، ليس من الواضح ما إذا كانت جوجل ستوسع الميزة لتشمل الأجهزة الأخرى أم أن الشركات المصنعة للمعدات الأصلية ستقوم بتكييف هذه الميزة مع هواتفهم.