بالفيديو : BMW M4 تتحدى بورشه 911 GT3 في سباق سحب.. من سيكون الفائز؟



BMW M4 911 GT3 BMW M4 911 GT3

انتشر على الانترنت مؤخرا فيديو لمواجهة مباشرة ومقارنة بين اثنين من السيارات الألمانية الرياضية الشهيرة، الأولى كانت BMW M4 فئة CSL الرياضية المزودة بمحرك 550 حصان والتي قررت تحدي سيارة بورشه 911 GT3 الشهيرة المزودة بمحرك 510 حصان، حيث نشر موقع Carwow المتخصص في السيارات هذا الفيديو لمعرفة من السيارة الافضل بين هاتين السيارتين بوضعهما في مواجهة مباشرة بسباق سحب.



جدير بالذكر أن هذا الموقع الإنجليزي اعتاد تقديم مراجعات جيدة للسيارات من وجهة نظر السائق الذي سيستخدم هذه السيارات بشكل يومي لعدة ساعات، لذلك يركز الفيديو على أجزاء مختلفة من السيارة قد لا تظهر أو تبدو واضحة للبعض من مجرد مشاهدة صور أو فيديوهات للسيارة التي يسعى لشرائها.



ويمكنك مشاهدة الفيديو التالي لمعرفة كل التفاصيل عن الموديلين السابق ذكرهما وأهم مميزاتهما، كما ننصح بتفعيل خاصية الترجمة التلقائية للعربية بموقع يوتيوب، وذلك باتباع الخطوات التالية:

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- الضغط على الزر الذي يحمل كلمة CC في الجزء السفلي الأيمن من أزرار التحكم في الفيديو.- الضغط على الزر الذي يحمل علامة ترس المجاور للزر السابق.- الضغط على اختيار Subtitles/CC بالقائمة التي تظهر أمامك.- الضغط على اختيار Auto-Translate بالقائمة.- الضغط على اختيار Arabic بالقائمة.شاهد الفيديو: