أرخص سيارات هافال في مصر ..جوليون 2022 من فئة SUV..



جوليون 2022 جوليون 2022

باعتبارها وكيلا لشركة هافال الصينية، تقدم مجموعة جي بي غبور أوتو سيارتين فقط بالسوق المصري، وهما جوليان وH6، وتعتبر هافال جوليون 2022 سيارة صينية تستحق الإشادة في السوق المحلي، وذلك بسبب تصميمها العصري الأنيق الذي يحمل العديد من الملامح الأوروبية، بالإضافة لتصميم السيارة من الداخل، والذي تم تطويره باستخدام خامات عالية الجودة، وهو أمر جعل الكثيرين يعترفوا بجودة هذه السيارة الصينية في السوق المصري.



كذلك تتميز هذه السيارة بسعرها الذي يعتبر الأرخص بين سيارات هافال في مصر، حيث تم الإعلان عن أحدث أسعار لهذا الموديل كالتالي:



- فئة أولى بسعر 525 ألف جنيه.

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- فئة ثانية بسعر 565 ألف جنيه.- فئة ثالثة بسعر 595 ألف جنيه.- فئة رابعة بسعر 625 ألف جنيه.ويطلق الوكيل هذا الموديل محليا هذه الفئات الأربعة بنفس المحرك المكون من 4 أسطوانات ويتصل بشاحن توربيني، وهو بسعة 1500 سي سي وبقوة 150 حصان وعزم 220 نيوتن متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 7 سرعات.وتشمل التجهيزات المقدمة بهذا الموديل التجهيزات التالية:فئة أولى:- وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي.- أنظمة المكابح ABS وBA.- نظام توزيع الكتروني لقوة المكابح EBD.- نظام توازن وثبات الكتروني للسيارة.- مكابح يد كهربائية.- نظام مساعد للسائق في صعود المرتفعات.- نظام لمراقبة ضغط الهواء بالإطارات.فئة ثانية:وتشمل التجهيزات السابقة مضافا إليها:- 6 وسائد هوائية.- مصابيح LED أمامية.- مرايا جانبية بخاصيات الطي كهربائيا والتسخين.- فرش داخلي من الجلد.- عجلة قيادة مغطاة بالجلد.- تكييف هواء أوتوماتيكي.- شاشة 7 بوصة رقمية بديلة للعدادات التقليدية بالسيارة.- نظام صوتي يضم 6 سماعات.فئة ثالثة:وتشمل التجهيزات السابقة مضافا إليها:- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية 18 بوصة.- فتحة سقف بانورامية.- إضاءة بفتحة السقف.- كاميرات بزاوية 360 درجة.- مقاعد كهربائية بخاصية التسخين.فئة رابعة:وتشمل التجهيزات السابقة مضافا إليها:- مثبت سرعة.- نظام لتفعيل المكابح عند الضرورة.- نظم لمراقبة النقطة العمياء للسائق.- سنسور خلفي.- نظام ركن ذاتي للسيارة.- مرايات بخاصية التعتيم.