تتعرض لوسيد إير الكهربائية لأول استدعاء لها بسبب التعليق



لوسيد إير الكهربائية لوسيد إير الكهربائية

السيارات – تم تسليم النماذج الأولى من سيارات لوسيد إير للعملاء قبل بضعة أشهر فقط ، لكن يبدو أن عيبًا في التصنيع قد جعلها تخضع بالفعل لأول عملية استدعاء. وأكدت الشركة أن 1 في المائة فقط من مخزونها المباع هو الذي تأثر بالاستدعاء وهو ما يعادل 203 وحدة.



وفقًا للمعلومات الموجودة على موقع الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA) ، تم اكتشاف العطل في الممتص في الدعامة الأمامية الذي يوجد لادارة عمل التعليق الهوائي. وقالت أن هذا الخلل يرجع إلى أنه تم تصنيعه بشكل غير صحيح من قبل مورّده. ولم تكن هناك حالات تعطل بسبب هذا الخلل ولكن سيتم إصدار أوامر الإصلاح دون أي تكلفة على العميل على الفور.



وأرسلت لوسيد بريد إلكتروني للعملاء توضح بالتفصيل العيب وشرح مسار الإجراء الخاص بالاستدعاء. وتنص على أن “هذه الحالة قد تؤدي إلى فقد مفاجئ في الخلوص الأرضي ، واهتزاز السيارة ، وتلف خط الفرامل الأمامي ، مما يزيد من خطر وقوع حادث.”

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وقالت : “يمكن أن يحدث عطل مفاجئ بدون تحذير للسائق. وإذا تسبب هذا العطل في إتلاف التوصيلات الكهربائية للممتص ، فسوف يتلقى السائق رسالة تحذير حول وجود خطأ التحكم في التعليق. وإذا نتج عن العطل تسرب لخرطوم الفرامل وانخفاض مستوى سائل الفرامل إلى أقل من 81.9? من الحد الأدنى الموصى به لحجم سائل الفرامل ، فسوف يتلقى السائق رسالة تحذير أن مستوى سائل الفرامل منخفض.وقالت لوسيد أنه يجب على العملاء الانتظار لمدة ساعة فقط حتى يتم الانتهاء من الإصلاح ، ولكن قد تستغرق العملية أربع ساعات إجمالاً. وخلال هذا الوقت ، ستقدم الشركة مركبات أو وسيلة نقل للعملاء الذين يحتاجون إلى التنقل خلال هذا الوقت.