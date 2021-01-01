تتعرض لوسيد إير الكهربائية لأول استدعاء لها بسبب التعليق

السيارات – تم تسليم النماذج الأولى من سيارات لوسيد إير للعملاء قبل بضعة أشهر فقط ، لكن يبدو أن عيبًا في التصنيع قد جعلها تخضع بالفعل لأول عملية استدعاء. وأكدت الشركة أن 1 في المائة فقط من مخزونها المباع هو الذي تأثر بالاستدعاء وهو ما يعادل 203 وحدة.
وفقًا للمعلومات الموجودة على موقع الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA) ، تم اكتشاف العطل في الممتص في الدعامة الأمامية الذي يوجد لادارة عمل التعليق الهوائي. وقالت أن هذا الخلل يرجع إلى أنه تم تصنيعه بشكل غير صحيح من قبل مورّده. ولم تكن هناك حالات تعطل بسبب هذا الخلل ولكن سيتم إصدار أوامر الإصلاح دون أي تكلفة على العميل على الفور.
وأرسلت لوسيد بريد إلكتروني للعملاء توضح بالتفصيل العيب وشرح مسار الإجراء الخاص بالاستدعاء. وتنص على أن “هذه الحالة قد تؤدي إلى فقد مفاجئ في الخلوص الأرضي ، واهتزاز السيارة ، وتلف خط الفرامل الأمامي ، مما يزيد من خطر وقوع حادث.”
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