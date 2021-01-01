تتصدر "نيسان صني" مبيعات السيارات الاقتصادية في مصر

احتفظت "نيسان صني" بصدارة مبيعات السيارات الاقتصادية Car-B في السوق المصري، بعدما تمكنت من تحقيق مبيعات بلغت 11648 سيارة بحصة سوقية بنحو 31.6%، وذلك خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس العام الجاري.
وبحسب البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، تأتي "سوزوكي سويفت ديزاير" في المرتبة الثانية، والتي لا تزال تحتفظ بمكانتها أيضا، بعدما وصلت مبيعاتها إلى 5092 سيارة، مستحوذة على 13.8% من السوق، ويليها في المرتبة الثالثة "إم جي 5" بمبيعات 3817 سيارة، وحصة سوقية 10.3%.
وتمركزت "سوزوكي سويفت H.B" في المرتبة الرابعة، محققة مبيعات 3268 سيارة وحصة سوقية 8.9%، فيما تفوقت"سوزوكي سياز" على "لادا جرانتا" بفارق طفيف وجاءت في المرتبة الخامسة بإجمالي مبيعات 2554 سيارة وحصة سوقية 6.9%، بينما بلغت مبيعات "لادا جرانتا" 2370 سيارة بحصة سوقية 6.4% لتأتي في المرتبة السادسة.
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