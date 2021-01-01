تتصدر "نيسان صني" مبيعات السيارات الاقتصادية في مصر



نيسان صني نيسان صني

احتفظت "نيسان صني" بصدارة مبيعات السيارات الاقتصادية Car-B في السوق المصري، بعدما تمكنت من تحقيق مبيعات بلغت 11648 سيارة بحصة سوقية بنحو 31.6%، وذلك خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس العام الجاري.



وبحسب البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، تأتي "سوزوكي سويفت ديزاير" في المرتبة الثانية، والتي لا تزال تحتفظ بمكانتها أيضا، بعدما وصلت مبيعاتها إلى 5092 سيارة، مستحوذة على 13.8% من السوق، ويليها في المرتبة الثالثة "إم جي 5" بمبيعات 3817 سيارة، وحصة سوقية 10.3%.



وتمركزت "سوزوكي سويفت H.B" في المرتبة الرابعة، محققة مبيعات 3268 سيارة وحصة سوقية 8.9%، فيما تفوقت"سوزوكي سياز" على "لادا جرانتا" بفارق طفيف وجاءت في المرتبة الخامسة بإجمالي مبيعات 2554 سيارة وحصة سوقية 6.9%، بينما بلغت مبيعات "لادا جرانتا" 2370 سيارة بحصة سوقية 6.4% لتأتي في المرتبة السادسة.

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وجاءت "تويوتا بيلتا" في المرتبة السابعة بعدما حققت مبيعات 2004 سيارة بحصة سوقية 5.4%، ويليها في المرتبة الثامنة "هيونداي أكسنت RB" بحصة سوقية 2.4% ومبيعات 884 سيارة خلال الشهور الثمانية الأولى من 2022.وفي المراتب التاسعة والعاشرة، تأتي "هيونداي i20" و "بيجو 301" على التوالي، بنفس الحصة السوقية التي بلغت 1.9%، وحققت الأولى مبيعات 719 سيارة، بينما حققت الثانية 715 سيارة.ويعاني سوق السيارات المصري منذ بداية العام الجاري حالة من عدم الاستقرار، وارتفاع غير مسبوق في الأسعار، بسبب نقص المعروض وووقف الإستيراد.. وشهدت مبيعات سيارات الركاب (الملاكي) تراجعا حادا منذ بداية 2022، وسجلت خلال الشهور الثمانية الأولى، إنخفاضا نسبته 20% بإجمالي مبيعات 110,212 سيارة، مقابل 137,223 سيارة خلال نفس الفترة من العام الماضي.