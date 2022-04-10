أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 8 أكتوبر 2022



أسعار العملات أسعار العملات

ترصد صحيفة “المال” أسعار العملات الأجنبية الرئيسية التي جرى تداولها صباح اليوم السبت الموافق الثامن من أكتوبر 2022 أمام الدولار الأمريكي.



أسعار العملات الأجنبية أمام الدولار

استقر سعر العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” عند 0.98 مقابل الدولار، بحلول الساعة 10:34 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول العملة اليابانية “الين” عند 0.0069 بحلول الساعة 10:35 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، حسبما نشرته وكالة رويترز.



كما لامس الجنيه الإسترليني 1.12 أمام الدولار بحلول الساعة 10:35 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، واستقر سعر الدولار الأسترالي عند 1.56 بحلول الساعة 10:35 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد، وبلغ سعر الدولار هونج كونج سعر 7.85 بحلول الساعة 10:36 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد.

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وبلغ سعر الدولار الكندي 0.73 الساعة 10:37 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، وجرى تداول سعر الروبل الروسي عند 0.016 بحلول الساعة 10:37 بالتوقيت العالمي الموحد، بينما وصلت الكرونة السويدي إلى 0.090 بحلول الساعة 10:38 صباحًا بالتوقيت العالمي الموحد، واليوان الصيني إلى 0.14 بحلول الساعة 10:40 صباحا بالتوقيت العالمي الموحد.أسعار العملات الأجنبية أمام الدولارووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:الدولار الأمريكي شراء 19.61 جنيه، والبيع 19.67 جنيه.اليورو شراء 19.0746 جنيه، والبيع 19.3081 جنيه.الجنيه الاسترليني شراء 21.6808 جنيه، والبيع 22.0796 جنيه.ال‏دولار‏ ‏الكندي‏ شراء 14.2515 جنيه، والبيع 14.3829 جنيه. ‏الكرون‏ ‏الدنماركي‏ شراء 2.5643 جنيه، والبيع 2.5957 جنيه.الكرون النرويجي شراء 1.8227 جنيه، والبيع 1.8453 جنيه.الكرونا السويدية شراء 1.7434 جنيه، والبيع 1.7754 جنيه.الفرنك‏ ‏السويسري‏ شراء 19.7006 جنيه، والبيع 19.9109 جنيه.ال‏ين‏ ال‏يابانى‏ شراء 13.4832 جنيه، والبيع 13.5908 جنيه.الدولار ‏ ‏الأسترالي‏ شراء 12.4622 جنيه، والبيع 12.6517 جنيه.سعر صرف العملات العربية اليوم:سجل الدينار الكويتي للشراء 61.0314 جنيه و 63.4721 جنيه للبيع.وسجل ال‏‏ريال‏ ‏السعودي‏ للشراء 5.2048 جنيه و 5.2328 جنيه للبيع.سجل الدرهم‏ ‏الإماراتي للشراء 5.3356 جنيه و 5.3554 جنيه للبيع.وسجل الدينار البحريني للشراء 50.6718 جنيه و 52.1709 جنيه للبيع.و‏سجل الريال‏ العماني‏ للشراء 49.7716 جنيه و 51.0896 جنيه للبيع.