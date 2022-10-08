أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 8-10-2022..



أسعار الذهب أسعار الذهب

أغلقت البورصة العالمية للمعادن تعاملاتها الأسبوعية على هبوط كبير في سعر الذهب اليوم عالميا ، لتتأثر معها أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 8-10-2022 وتنخفض أيضا في بداية تعاملات اليوم بسوق الصاغة المحلية ، على خلفية هبوط الأوقية وتزايد المعروض من المعدن الأصفر محليا



وسجل سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي نحو 1070 جنيها، مقارنه بأسعاره أمس والتي سجلت 1075 جنيها، غير متضمنة المصنعية والتى تحدد وفقا لكل عيار ، وسط توقعات بهبوط خلال الأسبوع الجاري نتيجة تراجع الطلب.



سعر الذهب اليوم

وتنشر جريدة “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 8-10-2022:

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سعر جرام الذهب عيار 24 (1230 جنيها)وشهد سعر جرام الذهب عيار 24 تراجعا طفيفا صباح اليوم ، ليبلغ 1230 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.سعر جرام الذهب عيار 21 (1070 جنيها)وخسر سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بشكل قوي على مدار الأسبوع الماضي التعاملات ليبلغ 1070 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.سعر جرام الذهب عيار 18 (918 جنيهًا)وهبط أي سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة ، ليسجل 918 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.سعر الجنيه الذهب اليوم ( 8560 جنيها)وفقد سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر حوالى 40 جنيها من قيمته ليسجل نحو 8560 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.سعر أوقية الذهب عيار 24كما تأثر سعر أوقية الذهب عيار 24 خلال التعاملات لتنخفض وتسجل نحو 38130 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.سعر كيلو الذهب عيار 24وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.230 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.كما فقد سعر أوقية الذهب عالميًّا جزءا من مكاسبه في بورصة المعادن بنهاية تعاملات مساء أمس إلى نحو 1695 دولار ا.