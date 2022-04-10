تبيع أميركا 10 ملايين برميل من احتياطيات النفط الاستراتيجية

آخر الأخباراخبار المال والاقتصاد › تبيع أميركا 10 ملايين برميل من احتياطيات النفط الاستراتيجية

صورة الخبر: النفط
النفط

قالت وزارة الطاقة الأميركية الجمعة إن الولايات المتحدة باعت أكثر من عشرة ملايين برميل من احتياطيات النفط الاستراتيجية لثماني شركات من بينها ماراثون وإكوينور.

وتأتي عمليات البيع في إطار خطة الرئيس جو بايدن المعلنة سابقا لبيع 180 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي. وسيتم تسليم الشحنات في نوفمبر.

ولجأت الولايات المتحدة إلى الاحتياطي النفطي الاستراتيجي من أجل تهدئة أسعار الوقود.

وعبر الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس عن خيبة أمله بشأن الخطط التي أعلنتها دول "أوبك+" لخفض إنتاج النفط، وقال إن الولايات المتحدة تدرس البدائل المتاحة لديها.

ووافقت مجموعة "أوبك+" الأربعاء على تخفيضات بمليوني برميل يوميا اعتبارا من نوفمبر، مما يزيد احتمال ارتفاع أسعار البنزين قبل انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة المقررة في نوفمبر والتي يدافع فيها الديمقراطيون بزعامة بايدن عن أغلبيتهم في مجلسي النواب والشيوخ.

المصدر: سكاى نيوز عربية

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تبيع أميركا 10 ملايين برميل من احتياطيات النفط الاستراتيجية

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
67747

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager