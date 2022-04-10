تبيع أميركا 10 ملايين برميل من احتياطيات النفط الاستراتيجية

قالت وزارة الطاقة الأميركية الجمعة إن الولايات المتحدة باعت أكثر من عشرة ملايين برميل من احتياطيات النفط الاستراتيجية لثماني شركات من بينها ماراثون وإكوينور.
وتأتي عمليات البيع في إطار خطة الرئيس جو بايدن المعلنة سابقا لبيع 180 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي. وسيتم تسليم الشحنات في نوفمبر.
ولجأت الولايات المتحدة إلى الاحتياطي النفطي الاستراتيجي من أجل تهدئة أسعار الوقود.
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