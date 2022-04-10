تتراجع الأسهم الأوروبية مع تزايد مخاوف رفع الفائدة

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تراجعت الأسهم الأوروبية بشكل حاد الجمعة بعد أن عززت بيانات تشير إلى نمو قوي في التوظيف في الولايات المتحدة من حجة مجلس الاحتياطي الفيدرالي ليستمر في رفع أسعار الفائدة بنسب كبيرة في إطار مسعاه لكبح التضخم.



وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.2 بالمئة مسجلا بذلك ثالث جلسة على التوالي من الخسائر.



وأظهرت بيانات أميركية أن أرباب العمل في الولايات المتحدة عينوا عددا أكبر من المتوقع من العمالة في سبتمبر وتراجع معدل البطالة مسجلا 3.5 بالمئة، مما زاد من التكهنات بأن المركزي الأميركي سيرفع سعر الفائدة الشهر المقبل بمقدار 75 نقطة أساس لرابع مرة على التوالي.

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وجاءت تلك البيانات في أعقاب نشر محضر أحدث اجتماع للبنك المركزي الأوروبي أمس الخميس، والذي أجج المخاوف بشأن رفع حاد لأسعار الفائدة لاحتواء التضخم الجامح في منطقة اليورو.لكن المؤشر ستوكس 600 الأوروبي حقق مكسبا أسبوعيا بنحو واحد بالمئة، إذ ساهمت التوقعات بأن البنوك المركزية الكبرى ربما تهدئ قليلا من نهج تشديد السياسة النقدية في تعزيز الأسهم في الجلسات القليلة الأولى من الأسبوع ودفعت المؤشر لأفضل أداء أسبوعي في شهر.وتراجعت أسهم قطاع التكنولوجيا الحساسة لرفع أسعار الفائدة 4.3 بالمئة الجمعة وقادت الهبوط على ستوكس 600 وتلاها قطاعا العقارات بنسبة 2.4 بالمئة والتصنيع بنسبة 2.3 بالمئة.وهبط سهم أديداس 5.2 بالمئة بعد أن أعلنت شركة السلع والملابس الرياضية الألمانية أنها تراجع شراكتها مع مصمم الأزياء ومغني الراب كاني وست.وارتفع سهم كريدي سويس 5.4 بالمئة بعد أن قال البنك إنه سيعيد شراء ما تصل قيمته إلى ثلاثة مليارات فرنك سويسري (ثلاثة مليارات دولار) من أوراق الدين الممتازة في استعراض لقوة موقف البنك مع سعيه لطمأنة المستثمرين بعد أسبوع مضطرب.