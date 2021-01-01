فطار صحي وغير مكلف..طريقة عمل حواوشي البيض والخضار..



حواوشي حواوشي

حواوشي البيض والخضراوات من الأكلات سريعة التحضير والمشبعة، والتي يمكن تحضيرها في الصباح كإفطار طازج وصحي به كل المكونات المفيدة ، لذا نتناول خلال السطور التالية طريقة عمل حواوشي البيض والخضار على طريقة الشيف مي صيام.







طريقة عمل حواوشي البيض والخضار: المكونات:

رغيف عيش بلدي.

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2 بيض.فلفل أسود.ملح.فلفل رومي قطع صغيرة.جزر مبشور.فلفل ألوان.أي نوع جبن مبشور مفضل، حسب الرغبة.زيتون مخلي.طريقة تحضير حواوشي البيض والخضار:في البداية نقوم بخلط البيض مع الفلفل الأسود والملح.ثم نقوم بإضافة جميع الخضراوات ومن الممكن الإستغناء عن أي نوع على حسب الرغبة.ثم نقوم بعمل فاتحة صغيرة في رغيف العيش كي نتمكن من وضع الخليط.ثم نقوم بتحضير طاسة على نار بها ملعقة سمن ثم يدهن الرغيف.ثم نقوم بوضع الخليط بداخل الرغيف ثم نقوم بوضعه في الطاسة على نار هادئة ونقوم بتغطيته حتي يحصل على اللون الذهبي، وأيضًا من الممكن أن يتم تناوله في وجبة الإفطار، أو في الغداء مع أطباق من المخلل والسلطة الخضراء، وأيضًا يمكن أن نتناول معه مشروبات مفضلة على حسب الرغبة.