«تظهر في سماء مصر اليوم» تأثير ظاهرة زخة شهب التنين على صحة الإنسان..

ساعات قليلة تفصل سماء مصر عن التزين بظاهرة زخة شهب التنين التي ستظهر مساء اليوم الجمعة 7 أكتوبر، ما جعل كل عشاق الفلك والتصوير يترقبون تلك الساعات؛ لذا نقدم في السطور التالية كل ما يتعلق بتلك الظاهرة، وتأثيرها على صحة الإنسان ونشاطه اليومي.
ظاهرة زخة شهب التنين
أوضح الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، أن سماء مصر ستتزين في مساء اليوم الجمعة بظاهرة زخة شهب التنين، وهي إحدى الظواهر التي يترقبها الناس خلال النصف الأول من شهر أكتوبر، موضحًا أنها عبارة عن زخة شهابية صغيرة؛ إذ يبلغ عدد الشهاب بها نحو 10 شهاب في الساعة، وتظهر لنا كشريط من الضوء، كما أنه يمكن رؤيتها بالعين المجردة.
وعن سبب حدوث ظاهرة زخة شهب التنين وتزيينها لسماء مصر اليوم الجمعة، أوضح أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، في منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنها تحدث نتيجة لدخول كوكب الأرض في مخلفات غبار مذنب Giacobini-Zinner، لافتًا إلى أن هذه المخلفات عند دخولها للغلاف الجوي لكوكب الأرض تحترق فيه وتظهر في صورة شهب.
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