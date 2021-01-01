تمتلك أمريكية أطول أظافر فى العالم..لا تستطيع قيادة سيارة



ديانا ديانا

تحرص كل امرأة على تقليم أظافرها والعناية بها وتجميلها بألوان طلاء مناسب للون بشرتها، لكن ديانا أرمسترونج البالغة من العمر64 عامًا وتعيش فى مينيسوتا بأمريكا، تتبع روتين مختلف تماماً عن كل النساء، حيث لم تقص أظافرها منذ 22 عامًا لهذا استطاعت أن تحطم الرقم القياسى، في في امتلاك أطول أظافر في العالم ، وفقاً لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل " البريطانية.



تحدثت ديانا بالتفصيل عن معاناتها فى العيش مع المخالب التي يبلغ ارتفاعها 42 قدمًا وتحتاج إلى 15-20 زجاجة من طلاء أظافر، خلال تحدثها عن إدخالها موسوعة جينيس للأرقام القياسية، لأمرأة تملك أطول أظافر في العالم، حيث أشارت إلى إنها ترتدى ملابسها بصعوبة وكذلك لا بالكاد تفتح الأطعمة المعلبة.



وأشارت إلى أن سبب عدم تقليمها لأظافرها هو وفاة أبنتها بسبب نوبة ربو أثناء نومها وهى بعمر 16 عاماً، مما جعلها تشعر بالحزن وتتعهد بعدم تقليم أظافرها مرة أخرى، حيث كانت أبنتها تجمل أظافرها وتعتنى بها، لذلك لم تستطيع أن تجعل شخص أخر يعتنى بأظافرها بعد وفاة نجلتها.

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قررت ديانا أن تترك وظيفتها حتى تتمكن من التركيز على تطويل أظافرها، التي أصبح يبلغ ارتفاعها 42 قدمًا، وتحدثت عن معاناتها مع أظافرها الطويلة لموسوعة جينيس، حيث قالت : " يمكنني التقاط الفواتير ، لكن لا استطيع إلتقاط النقود من الأرض ".و تخلت ديانا عن قيادة السيارة لأنها لا تستطيع القيادة بأظافرها الطويلة لكنها بحاجة دائماً إلى مساعدة أحد الأشخاص في إغلاق أو فتح السوستة.